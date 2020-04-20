美國新冠疫情嚴峻，每日不斷向上攀升，以4月16日為例高達65萬餘人，死亡也達2萬餘人。但令人難以理解者輒為美國人民仍排拒政府要求居家隔離、戴上口罩、保持距離等基本防疫措施。日來更傳出駭人聽聞的消息，密西根州首府藍辛市的州議會被4000餘市民持槍包圍，反對州政府這一防疫基本要求的規定。事因密西根州民主黨州長惠特默（Gretchen Whitmer）近日宣布延長「居家令」至4月30日，引來民眾激烈反對，將此一行動訂為「僵局行動」（Operation Gridlock）。示威者則舉起反對延長「居家令」的抗議標語，一邊高叫「重開密西根州！」的口號，更有人大叫「將她關起來！」，意指要把州長惠特默關禁以示懲罰。主辦團體指出，民眾已經受夠被政府當嬰孩般對待，他們作為成人，知道應該如何保護自己。同時反對美國權威傳染病專家福西（Anthony Fauci）教授，所提出保持社交距離的建議。然而事實是密西根州的確診數目為全國第3高，而且仍在上升。截至4月15日，密西根州累計有2.8萬宗確診個案，新增逾千人確診，累計超過1900人死亡，新增死亡個案153宗。

美國疫情如此嚴峻乃是一不爭的事實，但令人感到更可悲的事，則是疫情與政治掛上鉤，在美國同樣爆發得如火如荼，與確診數狂飆競爭，實在令人難以理解。美國總統川普近日不斷發表談話，例如早前在白宮記者會指出，形容上周4公布有關疫情的新指引，感到「非常鼓舞」，又特別指「明日將會是個十分重要的日子」，又放話表示在紐約市和加州這些疫情早先較重的地區，確診人數現已有放緩跡象，對早日重啟美國經濟，川普總統表示樂觀。他似乎已向美國民眾下定決心要在今年5月重啟經濟，外界預料新指引將容許部分州放寬居家令及對社交距離的限制措施。

川普這些樂觀的看法明顯是對他唱反調的不少州長而發。然而川普總統的看法並沒有明確數字可以佐證，且不斷受到媒體的質疑，例如《CNN》即曾發表評論認為，川普現在的樂觀態度，令人想起年初時他堅稱中國武漢肺炎受到控制，不會成為美國的重大問題。但就現在來看，此一看法當然被證實是「災難性地錯誤」，令人不得不質疑他的領導能力。然而川普的言論卻呼應了一般美國民眾反對各州政府宣布的防疫令的執行力。

當前美國很多州的確診數明白指出，疫情高峰期仍未過，而川普卻要求各州重開部分州的封州禁令似乎「過早」，會成為州政府分心執行抗疫的阻力，自然也令各州難以說服民眾繼續嚴守居家令。以密西根州的示威民眾來說，即喊出州長「惠特默下台」等標語。示威者當中也有不少人更配合川普總統競選標語「不要踐踏我」以及「讓美國再次偉大」，又有人拿起內戰時期的聯盟軍旗，明顯看出川普要利用疫情與政治掛上了鉤，找到他的政治支持力量。

川普總統此一策略有著嚴重的反道德感傾向。因為川普給與各州「解封」的新指引，無疑將責任推給各州長，「封州」令民眾眼中各州是「阻礙重啟經濟」的禍首，如果「解封」出事令疫情加重，這會成為各州州長的問題，川普總統不會有太大損失。

日來台灣媒體或網路對來自紐約與武漢兩地的台胞檢疫有不同的對待，無不從政治與疫情掛鉤給予猛烈抨擊，蔡政府保有抗疫光環豈不更應慎哉乎！

（作者為中國文化大學政治學系講座教授）