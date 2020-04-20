一場美國總統川普對世界衛生組織（WHO）祕書長譚德塞有關新冠肺炎疫情的直球對決，意外把台灣投進國際舞台的焦點。蔡英文總統強調，台灣需要完整的WHO參與權，「Taiwan can help」的援外口罩和防疫經驗，能讓我們參加WHO甚至一些國際組織的美夢成真嗎？

世間的現實是利害的交換，國際政治舞台尤其如此。針對中華民國或台灣重返國際以主權為實體的組織，筆者最近與一位曾任職聯合國的國際學者對話。他與聯合國前祕書長安南私交很好，認為台灣要重返國際組織要充分認識到當前的三大現實。

一、聯合國安全理事會設立的背景和意義。根據《聯合國憲章》，安理會必須是常任理事國「一致同意」才能允許通過決議，也就是必須5個常任理事國都投贊成票，才能通過決議，有反對或者棄權票都不行。安理會之所以有那麼看似不合理的「大國一致」決議條款的設置，主要是1945年設立的聯合國發現人類近代史上發生兩次世界大戰，亂源都在大國的利益衝突，而中、美、英、法、德5國，任何一個國家都有單獨引發世界大戰的能力；所以，才授予5個常任理事國只要其中任何一國反對某一提案，即使其他4個常任理事國甚至其餘14個理事國全部贊成，該提案也無法在安理會通過。台灣要參與國際組織勢必無法迴避中國單獨否決權這一關。

二、全球人權等主流價值在決定聯合國席位上的有限影響力。經濟發展、社會進步、人權、公民自由、政治自由和民主等世界主流價值固然都是聯合國致力的目標，但是，防止戰爭的發生，並維繫世界安全與國際和平才是聯合國最重要的責任。台灣這次在新冠肺炎疫情防治，或者以前在人道救援、民主政治上是有令人矚目的表現，但想要用它來翻轉國際政治的現實，仍有不少主客觀形勢的困難。

三、為維持國際和平及世界安全的目的，聯合國是應該制止世界上任何一個國家的侵略或其他破壞和平的行為。中華民國雖然自稱是主權獨立的國家，然而，不容否認，在聯合國的認定事實上目前仍然存在很大的爭議。中國大陸一旦對台灣進行軍事侵略，聯合國能否提出制止，不能過份樂觀看待。

兩岸關係是中共政權和台灣政府當前在國際上共同面對的重要政治事務。《韓非子》的3條亡國論：一、恃交援而簡近鄰，怙強大之救而侮所迫之國者，可亡也；二、大心而無悔，國亂而自多，不料境內之資而易其鄰敵者，可亡也；三、國小而不處卑，力少而不畏強，無禮而侮大鄰，貪愎而拙交者，可亡也。每一條都特別值得蔡政府謹慎以對。

（作者為國家公益發展協進會理事長）