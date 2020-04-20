海軍敦睦支隊磐石軍艦爆發集體感染新冠肺炎，在感染源尚未釐清之際，海軍副司令就在輿論壓力下公開道歉。隨後，總統蔡英文又補上一刀，透過新聞稿表示遺憾，並要求國軍向社會致歉。敦睦支隊執行國家任務，卻因「戰損」背負莫名指責。蔡總統如此推諉卸責，有這樣的三軍統帥，才真的讓人遺憾！

敦睦支隊擔負軍事外交重任，它所涉及的部門除了海軍，還包括總統、國安會、外交部、僑委會、國防部，乃至於涉及軍事院校、駐外武官、部隊訓練、後勤支援等業務的國軍各聯參。這些部門事前都必須就任務需求與支援能力提出評估，國防部長最後還得在軍事會談向總統提出報告，取得裁示後才由海軍艦隊指揮部組織敦睦遠航支隊執行任務。如今出了事，國軍卻成眾矢之的，國安會、外交部、僑委會全都噤聲，總統府甚至說「遺憾」。

今年的敦睦遠航在決策時就啟人疑竇。我國在南太地區還有帛琉、馬紹爾群島、諾魯及吐瓦魯4個邦交國。這些國家過去敦睦艦隊都曾造訪，為何今年獨獨只去了帛琉？國防部含糊解釋是因疫情影響致提前返航。但事實上，早在2月初，吐瓦魯就已將我國列為「高風險國家」。諾魯規定入境者均須進行14天隔離檢疫。馬紹爾3月初也宣布禁止所有外國人入境，並禁止船舶靠港。唯獨帛琉未拒絕中國大陸以外國家的人員到訪。這種情況下，外交部仍堅持要敦睦支隊如期出訪帛琉，唯一的可能就是兩國邦交已出現危機，貿然取消訪問恐不利於兩國邦誼。所以即使疫情嚴重，仍逼著海軍冒險前往。既如此，國安部門事先就應評估疫情可能對支隊造成的傷亡或戰損，如今國安會及外交部卻三緘其口，把軍事將領推到第一線去為政治決定負責。

至於官兵在出訪期間為何沒戴口罩？試想，帛琉迄今仍零確診，我海軍以敦睦之名到訪，帛琉自總統以下舉國熱烈歡迎。地主國的人都沒戴口罩，我們卻戴著口罩去「敦睦」，帛琉民眾看了會怎麼想？當下的情境，那是非常不禮貌的行為。這一點，外交部及駐帛琉大使館理應站出來為敦睦支隊澄清，但外交部卻當起了藏鏡人，駐帛琉大使周民淦甚至在輿論對敦睦支隊長一片檢討聲之際，悄悄刪除臉書照片。

在敦睦支隊出發當天，全球已有79個國家，超過8萬人染疫確診。海軍官兵卻仍頂著風浪，拿自己健康的安危在外交戰場上為國家拚命。若是因靠港檢疫期間有人私自下船導致染疫，當然應該嚴懲不貸，否則，就該視同作戰傷亡。

海軍不必道歉，該道歉的應該是下達決策的三軍統帥蔡英文、國安會，以及這項任務的最大受益者外交部長吳釗燮。

（作者為台北論壇基金會主任）