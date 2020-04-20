海軍敦睦艦隊隊員群聚感染新冠肺炎，不僅造成防疫破口，也為國安帶來危機。在美國航母、法國軍艦傳出群聚感染後，敦睦艦隊再度引爆病毒這顆無聲無形的炸彈，除了軍方過於輕忽病毒威力外，軍紀也可能早已出現漏洞。

敦睦艦隊集體染疫所以造成全台震憾，除了700多個隊員15日離艦後就趴趴走，18日才因3例確診緊急召回檢驗，離艦的這4天已不知接觸過多少人之外，更重要的是，19日確診的21例感染者都是活蹦亂跳，這些無症狀者不僅活動力強，與他們接觸的人更容易輕忽。

此次疫情也讓國防部長、參謀總長、海軍司令同時得自主健康管理，連跟參謀總長開過會的蔡英文總統，醫療團隊近日都得加強觀察，對國安造成嚴重威脅。

但這麼重大的群聚感染事件，究竟最初的感染源來自哪裡，至今還是個謎。截至目前防疫專家的推測主要有幾種可能：一是隊員有人在登艦前已染疫，或者是在帛琉感染，因為無症狀、症狀輕微或輕症痊癒而未被揪出，在歷經幾波的交叉傳染後，才有人確診。

二是艦隊4月9日停靠左營軍港後，在隔離6天的期間有人違反規定離艦，被感染後又返回艦上；三是靠岸後有感染者曾經登艦。這兩個可能性都被軍方否認，但確實情況是否真如軍方所言，有待調查。

如果是前者，那截至目前「零確診」的帛琉就要「剉咧等」，因為3月13日至3月14日帛琉當地曾舉辦政要歡迎敦睦艦隊儀式與晚會活動，但所有人員都未戴口罩。我方無論基於人道還是邦誼，都得儘快協助帛琉依風險程度分批普篩。如果是後者，海軍軍紀就有重大的漏洞和疏失。

今年3月美國羅斯福號航母艦爆發群眾感染新冠肺炎，艦長克羅澤爾請求上級讓航母靠岸被拒，透過媒體披露求援又遭解職。羅斯福號確診後，美國後續有3艘航母，法國也有一艘確診，軍方輕忽疫情又企圖掩蓋的保守心態幾乎各國皆然。

此次敦睦艦隊爆發群眾感染，軍方在全球疫情已熾的3月仍堅持派遣艦隊到友邦，出發前未告知指揮中心，也未攜帶足夠的篩檢設備；艦隊出現確診疫情後，軍方一度強調全程都有戴上口罩，直到網友發現駐帛琉大使臉書貼出隊員活動照片，沒有一張有戴口罩，才又改口除了在帛琉之外都有戴。

艦隊靠岸後，軍方強調全艦隊員健康良好，但事後卻被發現，早在12日尚未離艦時，就有隊員身體不適，根據軍醫局資料，磐石艦有337位軍士官兵，其中竟有70人看診71次，且其中有5人發燒。究竟軍方還有多少說法是「人前一套，人後一套」，必須趁這次疫情趕快揪出來，為了防疫更是為了重建軍紀。