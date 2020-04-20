「太陽花」學運領袖陳為廷日前看Lady Gaga發起的全球支援世界衛生組織線上募款演唱會，不見台灣歌手與會，在臉書上感慨「台灣才是渺小的」，「在這種一片祥和的歡樂中，真是感到再真實不過」。或許「台灣渺小」的感慨不符「政治正確」，隨後就刪掉了，他還揭露，Lady Gaga對世衛組織祕書長譚德塞的盛讚，台灣只有《中國時報》報導。陳為廷抒發的感受，反映的正是親綠媒體慣常的宣傳手法，慢慢讓許多民眾昧於自身實際的份量，想像台灣是世界的中心的奇異現象。

陳為廷的感受太真實了，道出許多台灣人不知道或知道而不願承認的事實：台灣或許亮眼，但很渺小。許多政客與媒體為了政治利益，甚至反向操作，把台灣說得很巨大、很偉大，儼然台灣是世界的中心，好像世界繞著台灣轉；同時，台灣是「自由世界」扼住中國咽喉的戰略重鎮，好像全世界站在台灣背後，撐台灣、挺台灣，遏制「專制中國」的勢力擴張。

台灣在世界上當然不是微不足道，無論是地緣政治戰略位置、體現自由民主價值、在全球產業鏈上居關鍵性地位、政府的治理能力，乃至於人民素質、文化內涵、健保制度，都頗受世人稱道。然而，台灣人普遍的自我膨脹意識卻和實然脫離太遠；自我感覺良好的自大心態，往往成為行為偏差的深層心理因素。更嚴重的是，由於驕矜自滿，所以被浮雲遮眼，看不見內部存在諸多病症，對於種種不良的運行方式習以為常，至於生存發展的策略，更因理盲與任性而失去準頭，實已埋下必然到來的一些隱患。

就以政府和網民猛烈攻擊譚德塞為例，世界衛生組織是聯合國轄下的組織，台灣既非聯合國一員，如何有資格加入？至於世界衛生大會，在馬英九執政時代，都以觀察員身分與會，在陳水扁和蔡英文執政時爭取，只有3次進入討論議程並表決落敗。所以，參與的障礙在於中共掣肘，以及未獲會員國多數支持；北京當局前後對應立場不一，關鍵在於兩岸官方關係，取決於是否承認九二共識，須確認台灣是在一個中國原則下參與國際事務。

從官方到民間，台灣卻罔顧問題癥結，竟與美國川普政府為了轉移防疫失敗責任而痛擊世衛組織，同聲一氣，發表諸多違背事實與文明修養的言論，不僅於事無補，還讓世人看見台灣人的粗暴與無知。可悲的是，政府和綠營媒體對此推波助瀾，以為打倒譚德塞台灣就可如願加入世衛。

官方、媒體、網民沆瀣一氣辱罵譚德塞，十足表現抗疫有成已滋生傲慢、自大、狹隘心態，並採取理盲、淺碟、衝動的行動，而不願張大眼睛看清世界運行的邏輯，以為世界一切隨我意轉動，可以任性而為，並恣意發洩國際孤立的不滿情緒。殊不知國際政治依現實利益邏輯運作，台灣真的很渺小，必須搞好兩岸關係，並在全球廣結善緣，才能掙得國際行走空間。

經過這場疫情，美國的全球領導地位重創，中國大陸則因較早控制疫情而趨強，未來將如季辛吉說的，「新冠病毒將永遠改變世界秩序」。改變的方向無非是從美國獨強的單極體系演變為多元而以美中兩強對峙為主導的世界秩序。同樣值得注意的趨勢是，台灣過去賴以自保的美、中、台三角關係，將因美國與中國實力差距縮小，及中國大陸與台灣實力差距擴大而逐漸崩解，誠如中研院院士朱敬一所說：「中國今天以40/60的實力直接挑戰美國，美國也沒有什麼必要對經濟實力只有1.5%的台灣給太多的權數。三角坍塌成為雙邊，不足為奇矣。」兩岸問題專家馬紹章也持同樣看法，認為美中台戰略三角關係將會崩潰，而「過去的依靠是現在的風險。台灣把戰略三角視為理所當然，結果失去了自立自強的心志，也失去面對真相的勇氣。」這就是台灣外部環境演變的實相。台灣在美、中兩大陣營對抗加劇而日益失去重要性與影響力的格局中，「友美」之餘，亦要「和中」，以平衡的智慧應對。

世事詭譎多變，台灣必須認清自己的渺小，以切實的思維和策略應對，千萬不可倨傲自尊，執迷於「托大」心態，以免招來禍害，切實領略《水滸傳》所說的「凡事宜自省戒，切不可托大。」