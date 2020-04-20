國民黨主席江啟臣邀請黨籍縣市長加入中常委，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕2人婉拒出任。在全世界都在抗疫的緊要關頭，這件事可能根本不會有太多人注意，但也因為抗疫為重，似乎死活再也沒有多少人關心的國民黨，正好有一個政治喘息的空間，好好重新思考自己的定位與生存之道。

除了正受困於罷免風暴的韓國瑜之外，侯、盧是目前泛藍陣營中民意基礎最雄厚的領頭羊，尤其侯友宜前景更被看好。對年輕且正努力改革的黨主席，這兩位的不捧場，雖然在面子與裡子上都是難堪的頓挫，但其實也不難理解。

表面上看，目前時機不宜，市民優先、抗疫第一，這個理由絕對說得過去，而且在國民黨結構尚未真正改造之前，中常會根本沒有功能與代表性，現在參加不但浪費時間，而且還會被坑。真正的原因則是國民黨已經被看衰了，這塊招牌對真正有志氣、有理想、有實力或有企圖心的人來說，只會是個被拖累的包袱，而不再是能提供資源的動力。

其實這也不是新鮮事，從馬英九到韓國瑜，不都是曾因個人魅力大於所屬之黨，而表現得若即若離？而阿扁從選台北市長到總統，不也都是如此？在中間選民越來越多的趨勢下，黨只會成為政客向上彈升的階段性踏板；若照著目前不死不活地走下去，未來國民黨進一步的解體、分裂、重組，或者出現新的民意強人跳脫黨的束縛，開創新的天地，這都絕不奇怪，甚至值得期待。

國民黨雖是中華民國的開國政黨，但在大歷史的長河翻湧中，任何政黨的興滅都是一時的，只有掌握民意才是硬道理。國民黨在台灣的存亡事小，可是今年初大選500多萬票的民意事大，真正要反問的是，中華民國至今109年，大陸時期38年留下的功過是非、台灣歷經71年政經文社各方面的改革發展，是否問心無愧地已經得到公正、公平的認知？當華人最驕傲自信的台灣民主典範，已經出現扭曲甚至走向一黨獨大的新變貌時，台灣與兩岸的未來是否只能存在民進黨一種聲音和價值？

台灣的未來與兩岸關係息息相關、不能分割，但國民黨卻因被質疑過度親共而失去民意信任，無法與民進黨進行公平競爭，屢屢在民粹的操弄下一敗再敗。國民黨「被抹紅」的困境其來有自，江啟臣矢言要打破紅色買辦、以政牟利之風，顯然注意到過去在國民黨主政下兩岸交流之弊。相對而言，大陸當局也必須認清現實，如果一味以狂熱的民族主義訴求、以利相誘、以武威逼，而不能在民主法治、社會文明上融合共識，當然不可能取得心靈契合的促統之功，甚至將導致玉石俱焚的歷史悲劇。

當前台灣民意雖然明顯拒統，但要維持現狀就必須有穩定的和平交流，民進黨採取的方式是對抗阻絕，且已取得明顯效果，國民黨要想在選戰中贏得民意認同，應該在訴求交流融合之外，進一步向大陸叫板出牌，提出如要求中共開放黨禁，讓國民黨前進大陸，接受真正民主競爭的積極主張。

國民黨的兩岸路線主張，絕對不能只想被動防守打安全牌或一味隨著民進黨「拿香跟拜」，成為民進黨愛台路線的複製品，而必須主動出擊，有勇有謀地區隔出不同的主張論述，創造出新的想像與感動。當此台灣亂局與危局，怕、躲、閃皆非正辦，謹小慎微、自我設限，只有死路一條。