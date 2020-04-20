2008年下半年，作為大陸某211大學一名在讀大學生的我有幸獲得赴台交換學習的機會。9月中旬，我登上了赴台航班，來到既美麗又陌生的台南市，開始了我的交換生生涯。短短的4個月裡，我看到很多，學到很多，更重要的是，也認識了很多可愛的小夥伴。

然而在那等「少年不知愁滋味」的青少年時代，面對別離，我是那樣堅信即使跨越這道淺淺的海灣，我與他們也能在不久的將來重聚。返回大陸以後，我逐漸回到自己百無聊賴的生活中，與此同時，多少小夥伴也慢慢走散、失聯、繼而杳無音訊。

彈指一揮，十年後的2018年，我從國外學成獲得博士學位回國，在漫長的到處求職和流浪過程中，意外獲知在台認識的摯友之一──綽號「高個」的邱先生，將要跟團來黃山旅行。時值盛夏，而我剛好在長三角附近覓職，心緒不佳，正要找個可以縱情山水之處躲避這無頭蒼蠅般的生活。於是，闊別十年的老朋友，就要重逢了。

老朋友黃山重逢

高個找到我的時候，我正在黃山某個小店的屋簷下避雨。料想到見了他，我必然要止不住地自拍，於是從行李中艱難掏出粉底和眉筆，先把膚色調亮，然後再簡單地描下眉。這樣一來，拍照時氣色會好很多。正要描眉的時候，他出現在了我的眼前。

依舊是一幅簡單的半框眼鏡，偏短髮，瘦瘦高高的，臉上永遠是一幅笑意盈盈的樣子，跟十年前第一次相見時沒什麼區別。

十年前，我就像做夢一樣，得到去台灣做交換生的機會。那時候真的是開心到每天都作鳥雀跳躍狀，天天都在憧憬著什麼時候出發，把國際處的老師都問煩了。終於，在新學期開始兩周後出發了，才兩周的時間我總覺得是熬過了一個世紀，想想那會兒可真夠傻的。

交換生被插班到生科系三年級，高個就是我那時的同班同學，同時認識的還有淇淇、棒棒糖，後來還認識了小旻，一個膚白貌美、跟女孩子說話會臉紅的小帥哥。當時的班長景紜對我也極其照顧，幾個月後我離開台灣前，她還特意叫家人從家鄉宜蘭寄來一堆好吃的特產給我。

那段日子可真好啊，每天好像就是無所事事地憧憬新生活。天也藍，水也綠，奶茶好喝，鹽酥雞好吃，連學校食堂四十元台幣一碗的榨菜肉絲面我都會上癮。我們同行的一共有五個人，在不同的科系，所認識的新朋友有交叉相識的，也有互相介紹的，就這樣在大家熱情的邀請之下曾經玩過台北，高雄，台南，台東和花蓮。

等我把眉毛描好

「這次跟你見面還是替你撐傘，我們第一次見面的時候我也是替你撐傘耶。」

淅淅瀝瀝的黃山雨說來就來，高個碎碎念出這麼一句話，我心裡卻開始叨咕：「奇怪，第一次見面不應該是我急匆匆地闖入第一堂課的時候嗎？」我還記得那是《病毒學》，當時我狼狽地站在門口，因為在上課前找所在班的導師談了一會兒，所以遲到了。不過，高個所說的第一次見面，應該是我們正式互相認識的時候吧。

「那你稍等我一下啊，我把眉毛描好。」我很隨意地說，他笑著點頭說好。我突然發現在這一瞬間，我十年前與他認識時的那種拘謹全然沒有了。十年前的我，很喜歡端著，很容易拘謹，尤其是跟見面不多的人。然而現在，雖然我們十年沒見了，卻全然沒有陌生的感覺。

描完眉，我們開始東拉西扯。過了一會兒就到了正午十二點，這是他們旅行團的午飯時間，於是我問：「你們要在哪兒吃飯？」他指著前面的小酒店說：「就那裡。」我開心地說：「那剛好，我蹭一蹭你們的團吧！我帶了泡麵，餐廳一定有熱水。」黃山美則美矣，可是吃喝都太貴，我選擇背著水和糧上山。

於是兩人走到餐廳前，因為他的旅行團其他成員還沒到（年輕人啊腿腳就是快），我們就站在餐廳門口等，我把帶給高個的小禮物給了他（背包實在太重了，趕緊讓他拿走）。兩個人又開始東拉西扯，少不了開始拿手機比各種姿勢自拍。

過了一會兒聽說他的旅行團已經在餐廳安排好了，我提議直接去餐廳，但高個有點擔心我會不會被趕出來。我：「趕出來很正常啊，我就是進去接個熱水，不用怕。」兩個人就對著傻樂。

屋簷下吃泡麵

於是兩個人貓一樣躡手躡腳前後進入餐廳，我把背包放椅子上，開始尋覓開水，果然有茶爐在旁邊。我三下兩下把泡麵準備好開始接熱水，餐廳的小姐姐跑來說：「女士，對不起，這裡不可以泡麵哦，餐廳客人會有意見的。」我說：「我接一點水然後出去吃可以嗎？」小姐姐說：「可以的。」

於是接完泡麵水，我跟高個就暫時分別了，倆人相約在晚上下榻的酒店見。旁邊的阿姨還熱情地說，你跟我們一起吃嘛！我說：「不用了，我是野生遊客，他們不允許～」期間他們的導遊還詫異地問我：「你們怎麼會認識！」我們說：「這個說來話長，畢竟我們認識十年了。」然後笑而不語。我在餐廳屋簷下吃完了泡麵，雨還在下但不大了，幸虧來之前聽從了黃山本地朋友的意見，帶了雨衣。

我打算繼續觀景，於是發消息給高個：「我得抓緊時間去觀景了，晚上見。」高個：「猴子觀海離這裡不遠哦，你可以去看看。」來之前做的計畫裡沒有猴子觀海，因為時間匆忙，當地朋友建議西海大峽谷要認真看，其餘的有選擇地看。既然不遠，我於是順便去看了看本來行程計畫裡沒有的猴子觀海。

計畫外的猴子觀海

此時基本沒有雨了，山裡空氣很好，天氣涼爽，想想這幾天一直在悶熱中煎熬，遇到這樣的天氣覺得心情超級好。猴子觀海那裡視野開闊，山峰峻美，真的能一下子讓人忘記許多疲憊與不快。

後面繼續趕行程，我走完了西海大峽谷，準備坐索道上來的時候發現排隊的人超級多，應該跟今天間歇性下雨有關，但也無奈只能等。

等我坐索道小火車返回西海大峽谷的上站雲海站的時候，已經下午四點了。我的計畫是從位於景區北門附近的太平索道下山，之後乘車去高個旅行團下榻的酒店附近，而太平索道的最後一班是五點。這樣算來，我只有大約一個小時的時間趕到太平索道的上站丹霞站，中間有四公里起起伏伏的山路，途徑光明頂和飛來石等景點，也許來不及細看了。

（郝宗娣／上海工程技術大學環境工程系講師）