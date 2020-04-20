海軍敦睦艦隊磐石艦爆發嚴重的新冠肺炎群聚感染事件，引發社會高度不安。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦承，對軍中防疫並沒有掌握。

指揮中心副指揮官陳宗彥更進一步證實，磐石艦出航前沒有知會指揮中心。在全球疫情正燒得如火如荼、鑽石公主號感染者快速增加，再加上磐石艦出發前，帛琉才剛發現一名駐帛琉的美國籍醫護人員疑似感染等等情況下，磐石艦是否還適合出發至帛琉，海軍事前完全沒有諮詢過指揮中心的意見。

不過，就算海軍來諮詢了、就算他對出航提出了保守甚至反對的意見，相信海軍也不會甩他。簡單講，陳時中的位階不夠、指揮不動。在整個官僚系統裡，衛福部向來就不是強勢的部門，加陳時中順服長官的性格，可以發現，他不但無法就專業考量霸氣回應長官的不當指令，對平行的部會，陳時中也同樣沒輒。

例如，有關武漢解封後，當地台胞回台等的相關措施，陳時中認為，應該比照其他地返國者處理，「待遇要一視同仁。」結果行政院長蘇貞昌馬上出來反對。蘇貞昌堅持不能取消這些台胞的旅遊註記，且必須搭乘包機（以及後來發明的類包機）返台。搞到現在還有好幾百人沒回來。

陳時中能怎麼辦？當然只好摸摸鼻子直言長官說了算！蘇貞昌既要把陳時中推到第一線，又不尊重他的決策，大傷指揮官的威信，實在非常差勁。

又如輿論關心口罩數量，天天問為什麼國家隊都成立了，國人連最起碼的一天一片都辦不到？但媒體拚命問陳時中也得不到答案，因為從禁止出口到拚外交，口罩的供需管理根本不是陳時中能夠置喙的。他能拍板給國軍一人一天一片口罩嗎？他能決定口罩該先給國人使用，有多的才援外嗎？顯然不能。

口罩是普羅大眾最基本的防疫物資，但陳時中對該怎麼分配都說不上話，這算是哪門子的總指揮官啊？

中央流行疫情指揮中心從2月27日一級開設至今，很明顯可看到，陳時中已經應付不了了。老實說，以一個衛生部門的部長，扛起整個抗疫工作的重責大任，這在各國並不多見。儘管陳時中和指揮中心團隊算是盡心盡力，但老實說，防疫工作經緯萬端、非常複雜，恐怕已經超過他所能夠承擔。

畢竟一級開設意思是國家正面臨著嚴峻挑戰，必須動員一切的資源，其中甚至包括調度國軍和動用警力等，這些跨部會的指揮、調度，根本不是衛福部一個部會能夠處理的。

更何況，蔡政府的防疫飄著濃濃的政治味，對大陸封鎖、對歐美寬鬆，造成境外移入案例大爆，許多曲折隱晦的政治算計和運作，又豈是衛福部所能與聞？但最後鍋都丟給了陳時中去揹，真冤枉！

蘇貞昌與其像個背後靈一般在陳時中後面，時不時出來打臉、說三道四，為何不直接出來指揮？蘇院長，別躲了！

（作者為資深媒體人）