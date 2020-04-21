英國政府取消東印度公司貿易特權之後，派遣律勞卑（William John Napier）勛爵為首位駐華「商務總監督」，他在一八三四年抵達廣州，結果又節外生枝，加深了中、英雙方的誤解。律勞卑不願透過行商，而希望逕自與兩廣總督進行交涉。朝廷命官回以：「天朝高官不得與外夷通達書信。」，於是律勞卑下令停泊於虎門的艦隊北上廣州；由於律勞卑死於熱病，這場一觸即發的戰端才告平息。而中國的鴉片進口量依然持續攀升，一八三五年逾三萬箱，一八三八年上升至四萬箱。

動員儒家力量與價值

一八三六年，道光皇帝諭令臣工針對鴉片問題各抒己見，具章奏報，結果意見相左，各持一端。主張鴉片貿易合法化的人認為，這不但有助於阻絕官員的貪汙舞弊，鴉片買賣所課徵的關稅亦能大大充實府庫。同時也允許中國國內種植鴉片，據信品質會勝過印度鴉片，價格也較便宜，得以逐漸取代外國的鴉片。但有許多官員認為這種看法並不可取。洋人生性殘酷貪婪，而無論鴉片產自何處，中國人並不需要鴉片。他們認為嘉慶年間的禁令不僅不應廢除，更應該嚴格貫徹執行。

一八三八年，道光廣納眾議之後，明令嚴禁鴉片。道光挑選時年五十四歲的福建人林則徐，以欽差的身分趕赴廣州，查禁鴉片貿易。理論上，林則徐是絕佳人選。一八一一年，林則徐進士及第，後入翰林院，先後於雲南、江蘇、陝西、山東供職。林則徐任湖廣總督時，厲行禁煙。直言無諱的龔自珍是林則徐的好友，他在給林則徐的信中提到，吸食鴉片者「宜繯首誅」，而販者造者「宜刎脰誅」。當林則徐奉旨於一八三九年三月抵達廣州時，駐節在強硬派占上風的書院，並未在學海堂落腳，因為阮元的後繼者已使學海堂變成主張鴉片合法化的中心了。

「林欽差」（Commissioner Lin，這是西方人對林則徐的慣稱）為了禁絕鴉片，想辦法動員儒家所有的傳統力量與價值。他在禁煙文告中強調吸食鴉片對身體的戕害，並下令吸食者在兩個月內向職司的衙門繳交持有的鴉片與煙具。林則徐還命令各學官徹查所轄文武生員有無吸食、興販鴉片者；有者嚴辦不貸，餘者仿效保甲制度，派撥五人一組，互相聯保。林則徐亦巧妙利用科舉考試，將六百名地方上的學生集合起來，除了應答儒家經文之外，還要回答鴉片商號的名稱，並就禁革鴉片買賣提出建言。水師營兵也有類似的互保制度。林則徐還擴大保甲制度的組織模式，動員地方的士紳察訪有無吸食鴉片的情事。到了一八三九年五月中旬，已逮捕了超過一千六百人，沒入鴉片約三萬五千磅、煙具四萬三千副；接著在兩個月內又查扣一萬五千磅鴉片與二十七萬五千副煙具。

對於外國人，林則徐也採論理、道德勸說與強制逼迫的手段。我們從林則徐的言論亦可窺知，他並不希望因杜絕鴉片而招致爆發邊釁。林則徐先拿行商開刀，他在三月間私下會晤行商，並責備他們不應出面擔保查頓（Willialll Jardinc，怡和洋行的創始人之一）、因義士（Jalnes Innes）等英國巨商會謹守清朝律例，因為這些人確實都在買賣鴉片。林則徐透過行商向洋人傳達諭帖，要求他們交出存放在伶仃島附近等地區躉船上的數萬箱鴉片，同時還必須具文切結，不再經營鴉片買賣。居住在廣州的洋人也必須據實呈報所擁有的搶械數量。林則徐能動用的廣州水師並不足恃，他並不希望過度逼迫外國船隻，但他有把握給地方上的洋人施壓，逼使他們就範。但是林則徐並未針對這批繳交鴉片的外國商人提供任何補償。

禍害比不上酒？

林則徐也試著和洋人講理，敦促他們謹守茶葉、絲、大黃（林則徐認為洋人性嗜肉食，而大黃有助消化）的合法貿易，並停止荼毒中國人。在查禁鴉片過程中，林則徐與兩廣總督鄧廷楨合作無間，鄧廷楨頗為樂觀，曾告訴洋人，吸食者都已戒除惡習，販賣者也已做鳥獸散。鴉片既然已無需求，自然也就無利可圖。林則徐呈給維多利亞女皇（Queen Victoria）一封措詞謹慎的信，試圖訴諸道德責任感：「聞該國禁食鴉片甚嚴，是固明知鴉片之害也……設使別國有人販鴉片至英國誘人買食，當亦貴國王所深惡而痛絕之也。」其實英國本土並未禁絕鴉片，許多知名人物如柯立芝（Samuel Taylor Coleridge）往往將鴉片製成鴉片酊來吃。很多英國人認為鴉片的禍害比不上酒，所以林則徐的道德勸說猶如耳邊風，聽者藐藐。

雖然驚慌失措的行商懇求洋人順從朝廷旨令，但是這些外國商人先是藉口手中的鴉片是他人寄存，無權將之繳付官府，後來呈繳了一千箱的鴉片，以求搪塞。林則徐聞訊勃然大怒，下令逮捕英國大鴉片商顛地（Lancelot Dent）。但外國商館拒絕把顛地交出受大清律的審判，一八三九年三月二十四日，林則徐全面斷絕對外通商。所有受僱於洋人的僕役都要離開雇主；在廣州的三百五十名外國人，包括英國駐華商務總監督義律（Charles Elliot）都困在商館中，雖然飲水食物並無匱乏，但其他的用品與訊息就要私運偷帶。這是個令他們惶惶不安的時刻，再加上官軍的號角鑼聲徹夜不絕，更讓他們倍感疲憊。六周後，洋人同意呈繳逾兩萬箱的鴉片，林欽差清點無誤後，便傳令撤去對商館的封鎖，除十六名大鴉片商（包括顛地在內）外，其餘外國人一概獲准離開廣州。

林則徐親臨監繳，甚至四、五月間還住在船上，方便就近處理，並防欺瞞或偷竊情事之發生。林則徐眼前的艱鉅挑戰是如何銷毀近三百萬磅鴉片煙土。他的辦法是命人挖掘三個大溝，每個溝各七英尺深、一百五十英尺長。然後僱用五百名人夫，並由六十名官員在四周巡緝，將煙土球搗毀後倒入溝中，混之以水、鹽、石灰，直到煙土顆粒盡化為止。就在本地人與洋人眾目睽睽之下，這些濃稠的混合物被排入鄰近的河灣之中，隨浪流入大洋。（待續）