無色覺醒》賴岳謙：敦睦艦隊染疫風暴！府院首長誰該負責？(圖/國防部)

歡迎收看《無色覺醒》第613集播出，由主講人賴岳謙為觀眾分析：「敦睦艦隊染疫風暴！府院首長誰該負責？」

近日國軍敦睦艦隊驚爆群聚感染，初步疫調三艘軍艦共744名官兵，目前計有24名官兵已確診新冠肺炎(COVID-19) 且都在磐石艦上。該艦共337人於2月21日登船，經歷航行後於今年3月12日至15日停靠目的地帛琉，而帛琉當地仍保持「零確診」。也就表示，國軍染疫的感染源仍待釐清，而指揮官陳時中也稱不排除帛琉當地可能有潛藏病例。

其實，世界各國海軍都陸續傳出官兵染疫的消息，像是美國羅斯福號航母、法國戴高樂號等，也因為確診者需停港赴診，也影響到了軍隊勤行勤務，該國隨即失了部分戰鬥力。

對於這次海軍染疫之事，究竟誰該為此負責？是三軍統帥的總統？還是國防部長呢？即使身為國軍應該要效忠國家及憲法，但因為國防部長由總統任命，主要還是遵循三軍統帥的指揮。而且在官僚體制之下，乖巧聽順之人才得迎合上意。因此，在國軍上級淪為橡皮圖章下，台灣國軍的實力可謂相當堪憂。

除此之外，事件爆發後，軍營內口罩不足的問題也浮上了檯面。軍營中由於難以顧及彼此間的社交距離，對於口罩的需求量非常大。然而，縱使軍隊有口罩工廠，但可能因為所生產的口罩優先用於援外需要，也就只能犧牲了國軍的配給數額。

有鑑於府民間資訊不對等，民眾不禁開始擔心，國軍會不會成為台灣防疫最大破口。在這次國軍敦睦艦隊的案例中，從18日的3人，再到19日的21人，不僅讓外界開始質疑，國防部試圖用擠牙膏的方式來隱匿疫情。除此之外，究竟國軍為何要選在疫期前往帛琉？是誰批准出訪？出航官兵們為何返台不用實行居家檢疫，還能到處趴趴走？非常時期，防疫視同作戰，絕不能掉以輕心！……更多分析請看影片解說！