過去3個月，稍稍對媒體報導和網路輿論有所關注，就能感受到兩岸關係「殺氣騰騰」。在疫情影響下，兩岸官方頻頻嗆聲，網軍之間的攻訐和謾罵更是燒到國外第三地社群媒體，軍機軍艦緊張對峙，彷彿台海軍事衝突一觸即發。

但，這真的是兩岸關係的全貌嗎？難道大陸對台「武統」的大棒已經高高舉起，只待最高領導人一聲令下？難道台灣已經進入「全民反中」的瘋狂狀態，恨不得明天就公投正名宣布獨立？如果只看網路和媒體，當然會產生這樣的印象，但只要看看兩岸社會最基層，恐怕只會對這些問題一笑了之。兩岸民粹固然洶湧，但只要撥「虛」見「實」，就能看到一個真實、全面的兩岸關係，遠沒有網路和媒體上那樣緊張。

要看到真實全面的兩岸關係，「接地氣」是不可或缺的態度，因此兩岸地方政府處理兩岸事務的態度和做法，就是一個重要的觀察角度。先看與台灣關係最密切的大陸江蘇省：4月14日，江蘇省副省長惠建林在調研省台辦工作時表示，持續深化蘇台經貿合作，引導在蘇台資企業形成「完整產業鏈」，他還肯定「台灣服務業、精緻農業具有一定優勢」，支持台青到江蘇創業發展。4月16日，江蘇和台灣醫界專家舉行視訊會議，江蘇專家將該省「零死亡」、「醫護零感染」的經驗與台灣同仁交流分享。

從上述舉動看到，即便在疫情嚴重破壞兩岸關係、阻斷兩岸交流的背景下，江蘇地方政府對兩岸交流合作的態度還是相當理性、務實。尤其當疫情衝擊經濟建設時，江蘇更加重視、支持台資企業的發展，更堅定地表達出促進兩岸融合、深化青年交流的態度。同時，江蘇還率先和台灣醫界召開視訊會議，這在蔡政府下令醫護不得出境、圍堵台灣醫界援陸，引起對岸官民強烈不滿的情況下舉行，實在難能可貴。

再來看台灣的地方政府：暫且不提國民黨執政縣市、柯P執政的台北市在疫情期間仍然與大陸保持一定程度的交流合作，即便是民進黨籍縣市首長，也對兩岸關係始終保持著低調、務實的態度。例如，桃園市長鄭文燦在今年春節前公開表示，「為了讓兩岸更和平、更穩定，應該回到正常的交流軌道上」，台南市長黃偉哲也曾喊話北京「兩岸交流不必跳過台南」。

去年民進黨強硬回擊「習五條」，並為了選戰不斷刺激反中民粹，民進黨縣市首長並未衝在最前線，而此次疫情期間，儘管蔡政府「嗆中」不遺餘力，但民進黨執政縣市對大陸也沒有格外極端的言行。當然，這和地方政府嚴守分際、配合屬於中央的兩岸事務職權有關，但換一個角度看，民進黨地方諸侯並沒有迎合網路民粹，在反中議題上起舞、加碼，不也證明了他們還是對兩岸、對大陸保持務實和善意嗎？

兩岸地方政府都處在兩岸民間交流的第一線，也更能深刻感受到兩岸關係、兩岸交流對升斗小民、柴米油鹽的點滴影響。對於兩岸社會最基層而言，兩岸關係並不是統獨之爭，也不是戰略博弈，更不是打打殺殺，而是旅館業的一晚住宿、遊覽車的一次接待、陸配的一個陳情、台商的一筆訂單，這些都是地方父母官所操心的日常小事，也決定著他們對兩岸關係始終持務實態度，也是兩岸交流合作的正面力量。

這提醒了我們，疫情當下，我們卻過度關注那些政治性、敏感性的民粹泡沫，忽視了兩岸廣大基層社會，還有那麼多務實合作的善意言行。吃飯皇帝大，兩岸關係和民眾切身生活息息相關，也只有穩定良好的兩岸關係，才能真正讓老百姓過好日子。希望兩岸言必稱「武統」、「鎖台」、「護國」、「正名」、「制憲」的政客、名嘴、網軍們，能夠停一停、想一想，聽聽基層真實的聲音。