就在國人喜迎三零紀錄之際，爆出艦隊群聚感染，染病官兵足跡遍及全台、20萬國人納入自主健康管理，指日可待的五一內需復甦跟著泡湯，社會成本難以估計。而疫情燒出國防、外交於中央疫情指揮中心管轄之外的防疫破口，著實堪憂。

軍隊係24小時群聚式生活，感染風險乃重中之重，1918年西班牙流感重創軍旅，新冠疫情更早已在國外發生多起軍艦大規模群聚感染，病毒癱瘓兵力，不戰而潰，其風險連庶民皆知。令人好奇的是，我國指揮中心在2月27日由行政院院長宣布一級開設後，究竟召開過幾次跨部會會議，而國安會與國防部又派出什麼層級出席？尤其是否有提出妥善之預防與應變計畫，建立監測系統，並定期整理報表，善盡保護官兵之責？從國軍此次表現可看出其整個防疫體系恐是盡付闕如。

首先，在不可能保持社交距離，也無法任意外出購物的情況下，國軍官兵最起碼的自我防護─口罩供應，竟然遲至近日才突然解決，可見，國家對於軍隊的風險恐怕是一直處於輕忽盲目的狀態，也說明了何以後續有一連串荒誕的脫線狀況。

其次，當許多民間企業已紛紛自行建立健康管理系統之際，國軍的健康管理警訊體系是如何運作與管理？接收健康管理通報的對口是哪一單位？何以對於有多少人就醫，國防部無法立即答覆立委詢問，還要等到上船消毒、逐處翻找資料，才陸陸續續吐露？如果這個體系有建立，當出現發燒、嗅覺味覺異常等新冠的高警訊徵兆，就算船上軍醫真有漏診，仍有上一層級可以協助偵測、指揮、即時處置、有效阻斷，怎會讓一個艦隊出海後就宛若斷線的海上孤島，在內部發生一波又一波病毒傳播，還能逕行上岸、就地解散，造成全民與友邦的一片恐慌？

當然，後續在法定傳染病的診斷、通報，以及登陸前、登陸後的檢疫，更是重重錯漏，無一有遵行中央疫情指揮中心的SOP。令人不解的是，既然曾對發燒官兵採行隔離，為何仍宣稱船上無事？套句疫情指揮官陳時中對台灣通報世界衛生組織的評論─怎能內行人講外行話，不知道對病人隔離，表示已知有人傳人風險？而若國防部連自家軍艦情資都無法掌握，遑論掌握敵軍情資？

在全球大流行之下，一切配合防疫，不僅貿易、旅行、製造受到限制，就連人民生活，也已沒有自由作主空間。為何本應最具生物戰資源與專業、最該挑起防疫重任的國軍，竟會對新冠防疫如此狀況外？原因之一，或許是防疫總指揮官仍由衛福部長擔任，受限於行政倫理、權限不足，不論全民如何竭力相挺、衛生醫療人員如何血汗加班，在跨部會資源的動員與號令之下，仍明顯力有未逮，導致事倍功半。

更令人憂心的是，居於上位的領導，是否太急於把宣揚國威、改名華航、加入聯合國等兩岸統獨與外交議題，置於全民安全與國際防疫義務之上？如此指揮體系分裂、國政方向與防疫衝突，導致國軍無所適從，防疫動員只做半套，對照美國川普領導下的經濟與人命雙輸的窘境，這何嘗不是台灣防疫邁向新一波攻防戰所必需優先解決的隱憂？

（作者為前國民健康署署長）