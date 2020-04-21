國家、責任、榮譽，是國軍最重要的三大信念，也是美國西點軍校的校訓。海軍敦睦艦隊官兵群聚感染新冠肺炎的事件，再次暴露了軍方遇事怕事、隱瞞推諉，沒有盡到國家及社會責任的習性。

檢討敦睦艦隊官兵染疫，造成國內疫情緊張的問題，可以從出航前的規畫及考量著手。敦睦艦隊今年3月間出航訪問帛琉的時候，新冠肺炎的疫情正在全世界大爆發，義大利、西班牙、美國的醫療體系幾乎被大量出現的病患壓垮。

艦隊出航前，台灣已經有好幾個縣市，禁止或者規勸公務員不要出國。而且各種限制國人出國旅遊的警示聲四起。在這個疫情嚴峻的時刻，軍方或者海軍只要心存一點一絲的國家責任、社會責任，就不可能讓這支敦睦艦隊出航，以免艦上官兵有個萬一，甚至還因而損害到社會及國家利益。

美國航空母艦羅斯福號的艦長克羅齊爾在發現艦上官兵有人染疫後，向海軍部及國防部發出的電郵中說道：「這不是戰爭時期，我不能讓我們海軍最具價值的官兵，受到疫病折損。」即便克羅齊爾艦長此後被解職，但他在電郵中所透露的心聲，就是他這個艦長必須對全艦官兵盡到安全責任。

國防部及海軍對艦隊染疫的事，一直拿帛琉沒有確診例為最大的藉口，給這次的出航合理化，但這個藉口顯得比紙糊的小船還薄弱。在敦睦艦隊出航之前，國內就有許多聲音及消息，指出某些個國家或地區，因為沒有檢測病毒，所以才顯出「假性的零確診」。

土耳其就是個例子。台灣很多人到了3月初，還組團到土耳其旅遊。結果，在3月中旬回到台灣時，有十多個人確診感染新冠病毒。在面對國內質疑與批評時，這些去土耳其旅遊的人說：他們出團時，土耳其還沒有任何旅遊警示。

軍隊不比一般百姓。負有作戰任務的軍隊，要料敵於先，才能避險求勝。海軍在敦睦艦隊出航前，應該綜合各種海外疫情的情資及狀況，做為判斷是否出航的基礎，然後後再以超前防疫的思維，料敵從寬，命令艦隊暫時不准出航。

畢竟這時候，我們不是處於一個槍來彈去的戰爭時期，而是正在和一個無影無蹤的可怕病毒進行一場戰鬥。海軍敦睦艦隊這時候的出航，既無益於槍來彈去的戰爭，反而給了病毒一個侵害我們國家社會的機會。

海軍沒有叫停敦睦艦隊出航，主要還是在於海軍在判斷中少了「國家責任及社會責任」這一最重要的考量，也正因為海軍沒有「國家及社會責任」之信念，所以在艦隊返航後，未做到防疫的最低標準，就在官兵靠港的第6天就放官兵休假下船，各自返家。

自國外返國必須居家檢疫14天，是疫情中心對防疫的最基本要求。敦睦艦隊即便在公海航行超過30天，也應依循這個14天的檢疫標準，不容縮水。更何況，艦上官兵早在公海上就有多人出現症狀。

海軍縮減1星期的檢疫做法才是今天造成國內疫情恐慌的元凶。而這個元凶則來自於海軍缺乏國家及社會責任的基本信念。

（作者為資深媒體人）