如果把這次新冠肺炎的防疫戰比做第三次世界大戰，一點也不為過。雖然死亡的人數不會如一戰、二戰那麼多，但戰後對經濟、政治及列強世界地位的影響，絕對不會低於世界大戰。

在這場新冠戰疫中，交戰的陣營為人類與病毒，維和機構為世界衛生組織。這就不難理解為什麼世衛組織在1月23日武漢封城日沒有宣布公共衛生緊急事件，代之以確認人傳人，不建議實施更廣泛的旅行及貿易限制，建議機場開展出境篩查，建議國家及醫療機構都必須具備檢測措施。這樣的建議在中國大陸以外國家還只有零星案例時，都是非常合情合理的建議。

假如世界各國都認真的執行了世衛組織1月23日的建議，趕快完善檢測量能，做好出境管制，新冠就不會出口傳給他國，在國內的病例也都能在關口及醫院獲得很好的檢驗，新冠怎還會擴散到現各國都需要鎖國的地步？台灣也不會有第2波歐、美境外移入的案例。所以3月11日陳建仁副總統以與世衛組織不同的死亡率看法而辱罵世衛組織「成事不足，敗事有餘」，陳副總統大概指的是世界各國吧？罵錯了對象。

台灣官方因為仇中情結而辱罵世衛組織親中始於2月2日，外交部長吳釗燮辱罵世衛組織領導幹部是不是活在平行時空，罵得還算文雅；3月22日總統府發言人黃重諺更指名譚德塞，快把這傢伙帶下去量體溫吧。這是武漢腦炎嗎？這就罵得有點過頭了。

最近又配合親美的政策，配合川普甩鍋世衛組織，竟然由指揮中心牽頭以護國神文已是通報世衛組織人傳人為題，與世衛組織大打筆戰。其實那是什麼護國神文，根本是轉貼自中國大陸通報世衛組織的護國貼文。這貼文裡所謂的建議將病人隔離，僅代表對一不明傳染病人所做的初步超前處置，沒有代表人傳人，大陸與台灣都沒這麼認為。

台灣是在1月7日由民間團體側面了解武漢病例的狀況，研判後電話通知疾管署，才知曉有人傳人，中國大陸要到1月20日鍾南山院士到武漢實地訪視後才證實。所以肯定不是那篇護國貼文告訴世衛組織的，世衛組織對指揮中心的反駁是正確的，台灣不該再配合美國的要求強甩鍋下去。

世衛組織是這場防疫戰中的維和機構，也是各國與病毒的戰役中的裁判。在一場球賽中，球員任意罵裁判是要被趕出場的，這也是台灣一直沒法進入世衛組織當觀察員，沒法參與世衛大會的原因之一。維和機構也只能對各國提建議，沒法給行動，因為手上沒有兵，也沒有武器。

想要對世界衛生有貢獻，參與世衛大會，老和人家對罵是不行的，也不是老誇自己或請別人推薦，就能成功獲得別人的邀請去作客。最好是先送個禮，把台灣送人還被罵的口罩全送給譚德塞，由世衛去實質幫助有需要的國家，賓主都有面子，想成為座上賓或許還有機會。因為進世衛大會只有祕書長有影響力，送禮可千萬別送錯對象。

（作者為中華民國防疫學會榮譽理事長）