本月18日，美國總統川普與南韓總統文在寅30分鐘電話後，放出「收到金正恩來信」的訊息，但北韓不給川普面子，立即否認，重打川普一記耳光。20日美國國務院又透過CNN傳出金正恩術後病危新聞，美國有意反將一局，然而，這很可能以一場鬧劇收場。

一般認知，金正恩手頭不離香菸，是標準「菸鬼」，體重150公斤，屬於肥胖型；從家族病史來看，祖父金日成、父親金正日都有心臟病紀錄。因此，若CNN引用的美國官方情資新聞正確，金正恩因有心肌梗塞等動手術不是「新聞」。

問題是，12日以前，金正恩主持勞動黨會議、視察西部地區航空基地及參觀科學家公寓落成典禮等，均透過北韓中央電視報導，只有15日祖父冥誕「太陽節」不見人影，大家覺得金正恩每年都出席的國家重要節日失蹤，至今消失9天，猜測金正恩可能發生「意外」。

然而，從南韓新聞來看，21日，主管部門統一部先說，北韓毫無任何「異動」訊息。《東亞日報》則以「號外新聞」引據青瓦台消息獨家報導，金正恩與幹部正在下鄉從事地方業務視察中，活動正常如昔。顯然，文在寅似在和川普唱反調。近日來可以觀察，美國與南韓關係表面是一回事，暗地裡摩擦聲不斷。尤其，文在寅的執政黨在第21屆國會議員選舉大勝後，反美氣勢高漲。

原因首先是，駐韓美軍分擔費用一直談不攏。經過華盛頓、首爾會談7次，南韓雖提出願意增加13%，但川普一再要求提高價碼而拒絕。當然，這是川普牽制文在寅與習近平走得太近。在疫情期間，習近平和文在寅互動殷勤，又是電話又是親筆信，相互提供協助。文在寅寧可被國人批罵，說是因為未對陸客立即採取禁止訪韓措施，才讓疫情四處肆虐。然而，南韓疫情暫緩後，事實證明文在寅沒錯。這次選舉，南韓選民大力支持了文在寅。

第二、美國國務院官員利用南韓選舉期間表示對文在寅不滿。美國駐韓大使哈里斯將於11月離任，不滿3年求去的理由是，文在寅對於「反美」的大學生闖入美國大使館閉眼不管，甚至這些人在首爾中心公開舉行「斬首哈里斯大使」劇情，破壞美韓傳統友好關係。

選完後，一批支持與擁護文在寅陣營的人一再放話，要求文在寅把美韓聯軍的作戰指揮權從美軍將領手上轉移至南韓司令，認為在南韓境內，作戰權由南韓人說了算，南韓不屬於美國的「殖民地」。這是目前美韓間要解決的糾葛之一。

從這次「烏鴉嘴」事件來看，川普為選舉「昏頭腦脹」之際，文在寅則可藉國會勝選為後盾，重新定位韓美與中韓關係。

（作者為南韓昌信大學榮譽教授）