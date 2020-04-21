距離520僅僅剩下1個月了，由於新冠疫情肆虐，蔡英文總統第2任期的就職典禮可能簡化辦理，但是關係到未來4年台灣發展方向與命運的的就職演說，尤其是兩岸關係的部分，是僵是緩，是戰是和，多方眾目睽睽之下，著實輕忽不得。

台灣夾處在美、中兩強之間，過去尚存在「賺錢找大陸，保命找美國」的兩手游刃空間。雖然與4年前的景況相比，大陸仍是台灣保持貿易順差的金雞母，美國仍是台灣維持海峽均勢的大秤砣，但是近4年來的美中強權爭霸、經貿脫鉤、軍力比武，使台灣和週邊亞太國家一樣，備感被迫選邊站隊壓力。

「尊嚴、安全、繁榮」是我們追求的3大國家目標。對1912年創建並在台澎金馬存續之中華民國的生存發展而言，美國與大陸何者益我國際邦交，助我國防安全，利我經濟繁榮，自是我們檢驗兩強對台政策的權衡量尺。

美國柯林頓總統為表在冷戰結束後，對於亞太區域的重視，倡議將「亞太經合會」從部長級會議提升為「APEC非正式經濟領袖峰會」，並於1993年11月19日至20日由美國在西雅圖主辦首屆峰會。具有正式會員經濟體身分的我國，出現了元首出席國際峰會的機緣。峰會恰在兩岸兩會「九二香港會談」之後1年，兩會領導人新加坡「辜汪會談」之後半年，制度化協商談判固令人有兩岸緩和的期待，然涉及國際事務雙方仍盤算纏鬥。

當時我國雖奮力爭取，仍只能由總統指派經建會主委蕭萬長為領袖代表，而為預防中國大陸在國際場域矮化我國，外交部經事前沙盤推演，特準備「錦囊」交與代表團。果不出所料，大陸領導人江澤民在峰會後舉行公開記者會表示「台灣是中華人民共和國的一個省」；而我經濟部長江丙坤也依事前計畫，隨即召開記者會表示：「在統一條件沒有成熟前，政府以比較務實的態度（面對問題），可謂為將來以一個中國為指向的階段性的兩個中國政策」。

李登輝總統在1997年雙十國慶表示，「讓世界各國正視中華民國存在與發展的事實」；陳水扁總統在2001年元旦祝詞提到，「已經使世界各國重新正視中華民國存在及發展的事實和成就」；馬英九總統在2011百年國慶典禮呼籲大陸「正視中華民國存在的事實」；蔡英文總統在2016年國慶也呼籲對岸要「正視中華民國存在事實」。

如今美國政府逐漸將「中國」與「共產政權」區隔，國會友台法案接續出台，智庫倡議與台灣「關係正常化」。中國大陸轉而仰賴「本身的發展」，「武統」聲量在網路飆高，又片面主張「兩制台灣方案」。敵對方固然利益衝突相抗，同盟國也未必利害完全一致。在美中強權爭霸的衝撞擠壓下，我們絕不可忘了本身追求的利益。

「中華民國存在的事實」是無可遮掩否認的事實。《中華民國憲法》是我們生存所必須堅持的底線思維。在全般衡量之際，外交部27年前所預備的「錦囊」，應可以再重新溫習一遍，畢竟台灣在現今難局中，自己的「馬步」先要蹲穩。

兩岸關係是中華民族幾千年歷史長河中的特殊片段，也是隔海分治71年來跨世代人民的共同經歷。如今兩岸開放人民往來已超過40年，經貿、文化、人民往來交流熔鑄了廣泛的基礎；如今隔空叫陣，拔劍相向，歸根結柢仍是兩岸難解的「政治分歧」。

今日之世界以「主權民族國家」作為國際關係之基本，「楚材晉用」變成了叛國，也容不得「現代魯子敬」在諸葛亮與周公瑾之間說項合力抗曹。在面對國際政治與國際法的現實下，兩岸如果不想走到「魚死網破」的兵戎相見，如果還認定有「心靈契合」的機會，既沒有「脅迫統一」，也不致「棄中獨立」，則「互不承認主權，互不否認治權」仍可引為兩岸的「階段性共同諒解」。

時局紛亂，疫病肆虐，兩岸都面對未來數年不可測，卻必定到來的國際政經格局變動，大陸應自省「解放思想」，台灣須沉思「實事求是」，避免在30年後，雙雙回顧惋惜我們這一代近利短視之愚昧。

（作者為淡江大學戰略研究所副教授、戰略暨兵棋研究協會理事長）