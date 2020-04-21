新冠病毒疫情日益嚴峻，聯合國表示，此為自二戰以來最嚴重的危機，重創全球經濟。經濟板塊的移動，經濟組織的裂變，將改變未來經濟活動的風貌，影響人類的生活。病毒百害，卻有一利，即推動數位經濟的發展，加速各項數位服務的優化，帶來創新的契機。

危機即轉機，轉機即商機。麥肯錫的研究指出，成功轉型的組織，應用了許多如AI（人工智能）、IoT（物聯網）等技術。然而轉型成功的關鍵，還需上下階層及各部門多面向的配合，例如具有數位思維的領導者，授權員工、技術升級，並將傳統與數位整合。

因應商業市場的變化，政府機關的電子政務，不能置身事外。電子政務是指應用科技，拓展政府資訊和服務，提高行政效能。考試院為政府人事的最高主管機關，肩負健全文官法制的責任，同時統籌辦理公務員保障暨培訓事宜，考試院各部會宜建立數位發展策略，提升因應黑天鵝事件挑戰的韌性，增進各項服務與價值，改善公務員的用戶體驗。對於考試院電子政務的數位轉型，在此提出幾點具體的方向。

一、公私協力，創新服務。考試院以往針對部分議題，常邀請民間專家赴院演講，或列席會議。建議可列舉幾個行政上的痛點，透過黑客松的方式，邀集法律、IT（資訊科技）、數據等專家，與公務員共同討論，彼此增進了解，共同激發創意，優化政務。

二、建構API（應用程式介面）管理平台，確保資安。透過跨業API串接，並積極與TSP即第三方業者合作，擴大考試院的服務範圍與對象。另隨著API支數的增加，共同API的治理也日趨重要，可研議建置API管理平台，透過平台完成相關的授權、資安控管、查詢及維運。

三、導入流程機器人（RPA）。導入業務自動化科技，取代耗費人力的高重複性作業。可將RPA的開發，從分散式轉為集中式，統籌推動RPA發展，引入產學合作力量，挖掘更多RPA劇本，釋放公務員的生產力。

四、系統引進微服務架構與容器技術。各資訊系統加速導入微服務架構與容器技術，未來可減少系統開發人力，快速推展政策，也能避免尖峰時流量塞車的問題。

五、引進敏捷式開發。可在政府內部授權成立各種專案團隊，團員橫跨不同單位與民間專家，藉由新科技、新方法及新觀念，跨域團隊討論和協作，優化內外部流程，快速修正實務問題並產出。

六、強化使用者的黏著率。以考試院的國家考試App（應用程式）為例，與報名系統連動者達10萬人，若應考人僅一年一次性使用，殊為可惜，可思考系統內導入微服務，整合更多國考產業鏈資訊，提供附加價值，增進應考人的依賴度。

防疫需要公私合作，數位轉型亦然。我們想起邱吉爾的提醒：「不要浪費每一次的危機。」（作者周玉山為考試委員，周儒為金融業顧問）