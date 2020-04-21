「我成了當紅炸子雞！」國民黨不分區立委吳斯懷，見面時對我直白的說。

回顧大選前，「下架吳斯懷」成為國民黨選情破口，也成了民進黨攻堅主旋律。看到吳斯懷的LKK形象，連自家年輕黨員都搖頭。

直到磐石艦官兵染疫，早在3月分就曾在立法院提出質詢的吳斯懷，再次成了網上的當紅炸子雞，被尊稱為「先知」，還被稱讚「神預測」。

吳斯懷是將軍出身，對於軍隊生態熟悉，本會期能否進入國防外交委員會，成為各界關注焦點。雖然無法進入「第一志願」，但他自認在衛環委員會「努力學習」，尤其疫情來臨，質詢著力點甚多，如今也成了他形象的轉折點。

輿論紛紛質疑國軍是否隱匿疫情、國防部敦睦艦隊時機是否得當，吳斯懷也打圓場說，確實應該針對國防單位對疫情的處理措施，持續進行後續追蹤，重點也應該放在700多名被隔離的軍官，現在在哪個營區隔離，隔離的設備跟空間是不是符合檢疫標準！他同時也為基層軍官抱屈，呼籲不能「獵巫」基層官兵，因為他們也是受害者，他也大聲疾呼，「不要急著究責，現在當務之急是先把疫情控制下來！」

吳老將軍說，他在立法院，每天都會跟掃地阿姨打招呼！這跟他帶兵一樣，都是很接地氣的。

只不過，猶記得「不分區之亂」成為大選破口，選舉史上也罕有一黨的不分區立委名單，成為眾矢之的。選前成為破口血流不止，選後也要面對不分區立委評鑑，還有黨內與立法院的複雜生態，這一位年近七旬的新科立委，未來四年確實仍有長路要走。

「每天打開電視就是被罵，我也想過要退，但我退不了！因為我背後的這麼多人都不讓我退，他們總說，你退了就真的沒有幫我們說話的人了。」吳斯懷說到不分區提名後的心路歷程，以及他帶領「八百壯士」走上街頭，年紀一大把還從事社會運動的初衷。

國民黨江啟臣主席，正力圖扭轉僵化的國民黨「品牌」，個別立委則是要被社會與選民隨時檢驗的「產品」。總是穿著老派中山裝的吳斯懷，如何透過媒體與網路空戰，重新打造自己產品形象，甚至迎合年輕網民口味，確實很有看頭。

從國民黨中央的立場來看，新任的「數位諸葛亮」簡勤佑，也正協助各立委與小編，在各社群平台發力，製作更具渲染力與話題性的圖文。畢竟如簡勤佑所說，民進黨是全世界數一數二善用網路的政黨組織，而大家也都看到，國民黨可能是全世界最不會用網路的政黨之一。

在網路上，國民黨與吳斯懷，都是站在谷底深淵，怎麼樣也能夠往上攀升！但是最終能不能夠飛出懸崖，就要看2022年的縣市長選戰成果了。

（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）