海軍艦隊官兵爆發嚴重疫情，蔡總統立刻要求國軍對社會致歉，承擔責任並徹底檢討防疫作為。「館長」陳之漢也在臉書上痛批「做生意的人或是老百姓比較該死？什麼時候軍人變成這樣隨便？」，由於選前陳之漢曾把自己容貌合成在蔡總統懷抱寵貓的臉上，自承有如蔡總統的「寵貓」。於是，蔡總統和她的「寵貓」連番痛批國軍，不過，軍人能夠反駁嗎？當然不可能，如果社會沒有仗義執言的力量，他們只能痛苦承受，有冤難伸。這就是當前三軍官兵的處境。

這裡我來替三軍官兵說一句公道話，冰凍三尺，非一日之寒，部隊早就成了當前台灣政治扭曲的犧牲品，只是蔡政府視而不見，而綠委和綠色網軍則是常年的霸凌者。年改抗爭中，最激烈的就是退伍軍人，然而一些綠委窮凶惡極，鼓動網民動輒以「米蟲」羞辱軍人。作為三軍統帥，蔡總統並沒有站出來阻止，實際上等於默許。於是，軍人被自己的統帥引用外力橫加羞辱，對榮譽感和士氣造成不可扭轉的傷害。

蔡總統提拔的首長都只會奉承上意，最明顯的就是大選期間，國防部明顯地站在蔡英文這邊。於是就這樣彼此相挺之下，部隊的真況就沒人知道了。簡單舉例，參謀總長等高級校將搭乘黑鷹直升機墜機死亡事件，這是出什麼任務？上面是誰簽字批准的？至今仍是一團迷霧，這種打迷糊仗的態度，不繼續出事才怪！

以最近的國軍防疫來看，整整3個月，三軍官兵被迫戴著重複使用的髒口罩出操，10幾萬人的問題竟然沒人反映！道理很簡單，從蔡總統到蘇院長、到陳時中部長，一直到「軍容強大」的綠色網軍等沒人在乎，他們關心的是台灣贈送口罩能換什麼外國的讚賞？

這裡以北歐國家為例，丹麥和瑞典的個人所得大約是台灣的3倍，為什麼需要「捐助」口罩給他們呢？就醫療能力來講，現在各國醫療界已大致有了共識，檢驗一個國家的防疫能力和醫療水準，要看他們檢測的速度和數量。德國1天檢測最高可達7萬人，台灣現有檢測大約在1600人，如果全力去做，最高可達1天3000人，大約德國的4%，跟德國比簡直是羽量級對重量級。

但蔡政府還是要「捐助」口罩給德國，人家一時沒弄清楚，忘了說謝謝，網軍還破口大罵，硬說是大陸施壓，還炫耀地說「不然捐給別人」。這就是蔡政府整天在忙的事，看看有誰說謝謝，如果沒有，網軍就四處開罵，罵德國、罵新加坡、罵丹麥，然後再集資登《紐約時報》，主動宣傳自己的好人好事。

就在這些有如吃迷幻藥的陶醉亢奮中，軍隊沒有口罩的事實，完全沒有人去關心，也沒有人去採取改善的行動。等到出事了，國軍還被蔡總統以及她的「寵貓」，還有那些不打仗只會噴口水的網軍，持續沒完沒了地霸凌，這注定以後還會出更大的事。

每一次看到兒子假日回家，我和妻子幫他準備帶回部隊的口罩，乾淨沒用過的給他，洗過的我們自己盡量的用，口罩在桌上一個一個挑起來。曾幾何時，國軍官兵連拿口罩都像是乞食一般，一付沒糧草的悲情模樣。海軍出事，第一個要道歉的絕對不是國軍，而是三軍統帥以及不斷對國軍霸凌的「寵貓們」。