海軍敦睦艦隊磐石艦爆發群聚感染，27名官兵確診，休假人員足跡超過10縣市，病毒四處流竄，原本期待3次零確診，沉重的防疫心理壓力可以舒緩下來，如今全然破功，不但國人失望、國軍灰頭土臉，民意代表、媒體評論更交相指責，要求官員下台。

磐石艦群聚感染事件令國人憤怒，不僅在防疫出現破口，更在軍隊的造假與形式主義文化，歷經2013年洪仲丘事件衝擊，顯然未見改善。國軍是國家安全第一線防衛，當前台海風雲詭譎，國人必須支持國軍，但「支持」不表示不批評，我們可以從4個面向全面檢討磐石艦事件。

首先，遠航任務結束後看似圓滿順利，海軍參謀長在支隊官兵開始休假前，於立法院答詢時保證檢疫「沒有問題」，最後卻搞到狼狽至極，難怪立法院究責聲四起。更嚴重的是，國防部在疫情爆發初期說，確診者僅有頭痛症狀，國防部軍醫局提供資料卻顯示，全艦航程期間至少有71人次看診、5人有發燒紀錄，國防部顯有隱匿。這還不是最糟糕的，疫調展開後，國防部宣布就診人數148人，其中5人發燒、10人上呼吸道異樣，國防部已無法取信國人，國軍信譽再次破產。

其次，整體事件可以用情報失靈、預防失效與應變失當說明，但深入探究，就需要進一步釐清，究竟是事先計畫作為不夠周密，或軍中官僚文化積習不改，計畫完稿呈報上級核定後，就不再腳踏實地照章辦事，簡單而言，就是組織文化問題。依據陳時中的觀察，國軍的SOP既完整又嚴厲，實際上卻是說一套、做一套，形式交差了事。顯然國軍需要一場組織文化革命，摒除虛偽造假，才能真正建立作戰實力。

讓官兵相信統帥是靠山

「政治」是磐石艦事件第3個層次的問題，在疫情如此嚴重狀況下，高層仍然堅持艦隊出訪。立委王定宇爆料，艦隊曾在遠洋和其他國家軍艦聯合操演，而岳飛艦、康定艦在完成遠航任務檢疫期間，還緊急出港執行監控大陸遼寧艦任務，高層這麼「操」海軍，自然有其政策需要，但馬要跑，草也要吃，政府對子弟兵的照顧夠周全嗎？18萬國軍每天分配1.7萬片口罩，每人10天勉強分配到1片，這還是立委再三施壓，18日起才每人每天分到1片，其實是政府虧待官兵。

特別是事件發生後，三軍統帥強調究責與檢討，卻未提到染病官兵的救治問題。好的領導人需要鐵血，也要柔情，讓官兵相信統帥是軍隊靠山。尤其當前兩岸關係惡劣，蔡總統接受外媒專訪時，曾明確表達不排除發生戰爭的可能；假若發生戰爭，防衛必須仰賴國軍，蔡總統更需關懷敦睦艦隊官兵弟兄的健康與病情。

過去4年蔡總統很努力經營、掌握國軍人事，許多場合公開表達力挺國軍，但讓人揮之不去的疑惑，在於蔡總統的內心，究竟真的將台海安全放在國軍肩頭，或只是應付周旋以穩住內部政治，實際上卻將與北京抗衡的軍事選項，押寶在美國派兵援救？

國軍是台灣子弟兵，若真心依靠國軍維護軍事平衡與戰略嚇阻，就應該以嚴正的態度與立場，和嚴格的標準來要求國軍戰力，腳踏實地建構能作戰的軍事實力，而不是當作選舉作秀籌碼，或宣誓效忠舞台的龍套演員。唯有真心關愛國軍官兵健康，體恤海軍官兵執行任務染疫所受的苦痛，才會獲得軍心，願效命疆場。

國民不可輕意踐踏軍隊

第4個層次是社會對國軍的期許。長期以來軍隊在社會上被負面看待，有其歷史背景，但經過民主化30年來的社會變遷與體制改造，中華民國國軍所有成員都來自台灣社會，實在沒有理由以歧視眼光加以評價。所有國民都必須理解，怎樣的社會就有怎樣的軍隊，沒有任何國民可以靠著踐踏軍隊墊高發言地位。

海軍艦隊可以不出敦睦任務出訪他國，但必須實施遠航訓練，這不但是海軍官校與相關院校課程重要的環節，必須接受教育體系正規評鑑的項目。對艦隊官兵來說，更是軍事作戰用兵構想必須經常演練保持戰力的重要項目。在遠航訓練過程中，順道出訪友邦，支持外交作為，這是國家整體政策重點所在。這就是為何要冒著疫情，再困難都必須展現國軍戰備水準與堅定作戰意志，以便發揮戰略嚇阻效用的關鍵所在。