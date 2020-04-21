新冠疫情意外帶來了全球經濟大蕭條，就算疫情告一段落，世界經濟也將進入股市動盪、市場緊縮的時代。

美國經濟建立在消費，新冠疫情卻破壞了消費經濟的所有層面。封城封州導致百業蕭條，2200萬人申請失業補助，代表大眾消費的緊縮，許多人將資不抵債，企業也可能面臨倒閉壓力。最主要的是，原先對經濟的樂觀預期，將被悲觀取代，因而對經濟形成的惡性循環，短期內很難遏制。

即使美國能幸運躲過類似1929年股市崩潰、經濟萎縮、失業人口不斷增加的最壞情況，過去30年的經濟模式也難以為繼。美國必須進行結構性經濟改革，進入增加儲蓄和生產，減少消費的新常態。

美國政府首要優先解決失業問題，供應鏈回歸本土將是必然趨勢，這又意味全球供應鏈面臨一波調整。但美國工業，尤其是工廠生產力，大部分並無比較優勢，將成為美國經濟的考驗，而世界其他國家也要面對「自立更生」的考驗。

美國從08年金融危機開始推動的量化寬鬆，因新冠病毒危機而重啟，美國債台高築的問題遲早必須面對。最可能的情況是，聯準會在適當時機，把資產負債表上的債務縮減掉。從各個層面來看，美國和世界經濟都將進入緊縮的年代。