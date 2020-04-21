美國石油供應嚴重過剩，20日紐約5月交貨輕質原油期貨，收每桶負37.63美元，油價出現負值，史上首次。石油市場遭全球經濟放緩及新能源技術雙重打擊，前景黯淡。

新冠肺炎疫情導致全球石油需求蒸發約1/3，加上產油國減產協議尚未開始執行，4月將是世界原油市場供應過剩最嚴重的1個月。

新技術的出現改變了人們消費習慣，即使經濟恢復，石油需求也很難大幅回升。人類為因應氣候變遷，努力尋求石油替代能源，力圖進入「後石油時代」，已初見成效。

太陽能和風力發電、電動汽車、蓄電池等技術，都有了長足的進步。新能源汽車特斯拉就是一個劃時代的產品，高盛預估全球電動車滲透率將從2019年的2%成長至2030年的30%。

中國消費著全球近1/4的能源，為確保能源穩定而積極推動能源轉型，也直接推動世界逐步擺脫對石油的依賴。石油期貨價格跌至負數，宣布石油低價時代來臨。