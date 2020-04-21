於是我開始努力趕路，要趕末班索道的強大信念支撐著我，此時的雙腿因為持續下台階已經開始麻痺和酸疼了，但也顧不了那麼多了。路上還跟索道值班小姐姐打電話詢問，小姐姐很溫柔地說：「您盡量快點趕，我們會盡量等您，希望不要太久。」哦，我心都化了。

我一路努力往前奔，幸運的是，我在末班車十分鐘之前到了。給高個發信息告訴他我的趕路歷程，兩個人在微信上又一通傻樂。

坐索道到了山下的松谷庵站，就要考慮如何去景區北門，又如何從景區北門到酒店。我遇到了景區最後一輛從松谷庵站到景區北門的班車。一些人圍著司機師傅問東問西，說：「我們想去XXX您可以帶過去嗎？」師傅一一解答。我也跟著問：「黃山軒轅國際大酒店可以去嗎？」師傅道：「可以。」於是心中竊喜。那正是高個的旅行團下榻的酒店，看了一眼價格，我住不起，但在周邊有很多酒店，於是想先到了那裡再尋覓住地。

一路上，司機師傅認真地說，一看您就是來之前做了功課的，他們很多人選擇住景區南門的酒店，那些酒店，不好！我說，南門那邊酒店離得近呀，方便第二天早點上山，我是坐火車來的，當天早上到了就來爬黃山的，有點累。師傅說，那就多住幾天，多玩玩，黃山得玩個七八天呢！我笑了，心想：我何嘗不想多玩幾天呢，但這次，更重要的是見一個人。

品嘗黃山臭鱖魚

到了酒店，我住在軒轅國際大酒店對面的富建大酒店。高個說，他們團要去吃飯了。我說，你們先吃，我先歇會兒，等一下也要出去吃了。

接著，我休息了一會兒，查了查周圍的飯館，選中了一家，叫完車，高個說要帶他們團的人出來轉轉，問我如何叫車。我就問，現在是想去哪裡？他說，也沒什麼事，就是隨便轉轉。

我：「你是不是一定得陪你們團的那些人啊？」

高個：「也不是。」

此時我已經到了飯館，突然覺得可以讓高個出來一起吃，雖然他已經吃過了，也好嘗嘗黃山特色臭鱖魚，旅行團不提供，說怕旅客受不了。

我：「你介不介意出來再吃一頓？我幫你叫車。」

高個：「好耶。」

好吧，早知道我出發的時候就叫你一起了。

十分鐘後，高個到了飯館，我點了臭鱖魚，蒜香小龍蝦和一盤青菜。

邊吃邊聊，高個因為吃過團餐了，吃的不多，我在那裡狼吞虎嚥。

「這個臭鱖魚不錯誒。」高個說道。「我也很喜歡，我也第一次吃。」我樂呵呵地說。

於是兩個人吃到肚子撐，出來的時候，高個說有朋友想讓他帶安慕希酸奶。我：「哎呦我的天，綜藝節目真厲害，贊助商都這麼火的？都火到對岸了。」兩個人走到附近的一家大超市名曰「天潤發」的，高個看到這名字後都要笑抽筋了。唉，山寨。

在那裡買了安慕希、老乾媽、雲南白藥牙膏和脈動，我買了兩個蘋果，高個非要搶著付錢。

沒辦法，他就是紳士。

買完後，本來打算叫車回去，結果第一個司機車牌號不對不說，還要多加三塊錢？拒絕。第二個司機打電話聯繫不上。於是高個說，好像不遠誒，不如我們走回去吧。

他就是紳士

我查了查路線，步行可以抄小路，1.4公里，可以接受。於是兩個人並肩走在小路上，高個貼心地把我撥到路邊，他走外面，說這樣我比較安全。沒辦法，他就是紳士。

路上有樓盤施工工地，我開始解答高個有關大陸房地產的疑問，比如為啥那麼多房沒人住之類，我說因為大家都在炒房而不是住房。倆人會心一笑。我還一幅心懷天下的樣子感慨了一下，經濟進入了怪圈，難熬啊。

到了酒店，本來想再請高個喝個咖啡的，又驚覺這裡不是上海，店鋪早就關門了。於是兩個人在酒店大廳又東拉西扯了一會兒，白天爬山的關係，他也疲憊，我也有些倦了。

「早點休息吧。」我提議。於是高個上樓取了帶給我的禮物，除了他自己給我的洛神花茶和蜜餞，還有棒棒糖托他帶的面膜和腳膜。

雖然酒店之間離的不遠，高個堅持要送我過去，說這麼晚了女生一個人不安全。沒辦法，他就是紳士。到了酒店門口，兩個人開始意識到，這次之後又不知道什麼時候能見了。於是我說：「你們要多來大陸玩，最好是自由行，也要多用用微信啊。」

他笑著說，好。

我說：「我一定會回台灣自由行的，你現在快回吧。」

對視良久，我伸出雙手，兩個人默契地來了個淺淺的擁抱。

然後依舊對視，沉默，再一次淺淺的擁抱，我聽見他嘟囔著說：「就是捨不得啊。」

他說誰捨不得？反正我確實是捨不得。

「我進去啦。」我說，於是轉身進了酒店，一直走，沒敢回頭。

進房間坐了一會兒，手機響了，是高個發來的信息：「哎呀糟，忘記給你帶肌肉放鬆劑了。」他說是用來噴在腿上，讓腿不酸痛，走了一天山路，用一下可以緩解一下肌肉酸痛。我說：「我有帶同類產品哦，跟你說了，我有爬山經驗的。」隨之而來的是一堆溢美之詞：「女漢子級，獨立自主不依靠別人，這種女生在台灣很夯的。」我樂了，回道：「那下次我回台灣自由行的時候，希望能『夯』一些台灣帥哥。」

爬山真的很催眠，晚上睡得很實。第二天本來想再進黃山，結果高個發微信說在酒店看到翡翠谷景區介紹發給了我。我心動了，於是改變了行程，轉而去翡翠谷，後來是九龍瀑。真不愧是《臥虎藏龍》李安選中的拍攝地，美不勝收。

下午五點，開始從景區往回趕，此時高個依舊跟著團，走在黃山市的其他景區。坐上通往上海的火車後，我發消息說，我要走啦，你們玩得開心些。

朋友後會有期

躺在清靜的火車上鋪，我腦海裡浮現的是十年前在寶島，和他們一起在學校，在課堂，在夜市，在煙花節，在小店的情景，一幀幀過得特別快，卻特別清晰。

這時，高個發來信息說：「可惜這次我是帶著我爸一起的，要不然這次來大陸就跟你一起自由行了。邊走邊玩，跟你特別有安全感。」顯然，我隨性又輕鬆的玩法得到了他的讚許。我笑了，回他：「下次來之前盡量找到女友，帶她一起來，我帶你們到處玩兒。」

然後在上鋪繼續躺著，不一會兒就雙眼迷離了。

「後會有期。」我心裡默默地說。

（郝宗娣／上海工程技術大學環境工程系講師）