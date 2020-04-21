《國際橋牌社》主題T恤。（國際橋牌社提供）

總統府發言人丁允恭穿了件燒國旗的T恤，很嚴重嗎？照一堆跟著當權者當打手的網軍邏輯，怎麼樣去糟蹋「這個國家」都無所謂，反正大家隨便慣了，就由他們去吧！然而，事實不是這麼一回事，當中華民國的符號內涵與文本象徵，已被執政的民進黨掏空、借殼上市，而不致力於中華民國必須為民服務、把台澎金馬完善建設的根本任務，那「台灣」的總統為何還不宣布獨立？

第二次執政的民進黨，對於操縱民粹的把戲已經明顯得心應手。既然木已成舟，我們就應該要求高舉「抗中保台」當選的「政府」，趕緊執行「抗中保台」的「國家」戰略。但在探究「抗中保台」如何落實之前，正所謂名不正則言不順，人民總要先確認，「這個國家」到底是什麼？如按丁允恭所言，「燒國旗」是為了彰顯「台灣民主化」的精神，那麼「台灣民主化」的目的，就是要消滅中華民國，咱就用網軍口吻問一句：「然後呢」？

普天之下，只要是有民族自尊與自信的國家，都會有許多民間典範，而典範的意義在哪裡？在於凝聚人民對「這個國家」的認同。換言之，此即「這個國家」的靈魂所在。原本中華民國的典範在民進黨以所謂「轉型正義」、「台灣民主化」的大旗下被一一打倒，「中華民國」事實上已淪為有體無魂的空殼。當中華民國的精神不在，新的「國家」又在哪裡？是「中華民國台灣」？「台灣」？還是不知所云的「這個國家」？當「這個國家」尚未建立，丁允恭還有資格坐在中華民國總統府發言人的位子嗎？

歷史的錯亂莫過於此。昔日大陸文革有句話說：「打著紅旗反紅旗。」今天民進黨的所作所為，其實也就是「高舉中華民國，消滅中華民國」。蔡英文訴諸人民說，只有選她，最能捍衛中華民國。但中華民國其實正是被她消滅，就連其發言人公然侮辱中華民國，人們也不以為意。大家似乎都心知肚明，這個「中華民國」只是拿來幫「台獨」借殼上市的遮羞布。但台灣真的獨立了嗎？

台灣其實陷入了前所未有危險的處境。「中華民國」不在了，賴清德口中「新生」的「國家」還吊在半空中，台灣現在變成沒有「國家」的「過渡階段」。李登輝對此「階段」的主張，還有陳水扁「公投制憲」時間表，都呼籲要透過公投制憲。蔡英文遲遲不確立「這個國家」的靈魂，光是搞個「中華民國台灣」，毋寧是默許台灣既未脫離中國法統，又推翻了原來「中華民國」的典範，就等著「中華人民共和國」來建立新典範？

或許，蔡英文正努力為「中華民國台灣」建立法理。但丁允恭「火燒國旗」的「行動藝術」，已直接揭露「中華民國」與民進黨所謂「台灣」的扞格齟齬。無論是站在中華民國的立場，抑或為蔡英文執行「台獨」借殼上市的角度，他都該下台一鞠躬了！

（作者為資深媒體人）