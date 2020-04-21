海軍敦睦艦隊磐石軍艦21日新增3例新冠肺炎確診，累計已多達27人群聚感染，且因確診官兵全台趴趴走兩天，防疫出現大破口。遺憾的是，這場景3月底就被國民黨不分區立委吳斯懷在質詢時不幸言中，但蔡政府顯然沒人當回事。

吳斯懷的「神預言」讓他的網路聲量瞬間拉高，且大都是正面讚嘆聲。網友佩服地說：「不愧是將軍，最了解國軍的本性」、「當到將軍，軍中騙老百姓那套，他一清二楚吧！」，還有網友稱讚他是先知。

磐石艦捅出防疫大婁子，印證吳斯懷在軍事上的專業，目前所有立委無人能及。他也以退將身分為國軍請命及抱屈，強調3月5日已有77個國家有確診案例，直接挑戰蔡英文總統，不要動不動把責任推給國軍弟兄，三軍統帥才是敦睦艦隊出航拍板者。

回想吳斯懷被提名為國民黨不分區立委候選人期間，竟日遭綠營抹紅，即使他多次澄清，仍不敵綠營搭配網軍操作，把他打成選舉提款機，直到大選落幕，國民黨內還有人認為他拖累選情，要他主動退職。

吳斯懷背著「國民黨敗選原罪」進入國會，一開始連黨主席江啟臣都暗示他不談兩岸等政治爭議話題；如今峰迴路轉，放眼國民黨立委中，少數言之有物者，吳斯懷是其一。

磐石艦風暴短時間不會停歇，國民黨已在野許久，不妨深思吳斯懷為何能在網路世界一夕翻身？「做自己」是最主要原因。吳斯懷是退將，軍事專業就是他最好發揮的領域。國民黨如果也想翻身，就應該讓每個人各就其位，發揮所長，而不是跟著民進黨起舞。別懷疑，在野黨需要的就是像吳斯懷這種戰將。