無色覺醒》賴岳謙：文在寅抗疫得民心！韓執政黨國會勝選！(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》第614集播出，由主講人賴岳謙為觀眾分析：「文在寅抗疫得民心！韓執政黨國會勝選！」

近日南韓國會大選剛落幕，最終結果由總統文在寅所屬的執政黨「共同民主黨(Minjoo Party of Korea Democratic Party)」拿下超過半數的席次，贏來了史上首次的「全面執政」。在新冠病毒(COVID-19)疫情尚未趨緩之際，南韓不僅沒有將改選時間延期，在這次的大選上，投票率還迎來近20年來新高，超過六成的選民出門獻上自己神聖的一票。

其實這次國會大選可以看成是總統文在寅執政的期中考試，而他也在未操作任何朝鮮緊張對峙的議題下，以扎扎實實的政績贏得了大選。要知道，在前幾個月大邱剛爆發群聚感染時，不少民眾都在網路上表達對政府的不滿，甚至以嘲笑批評的方式來攻擊總統文在寅。

可是在短短的幾個月內，文在寅搖身一變成了南韓抗疫大功臣，隨後也在大選上創了佳績。主要的原因在於，總統文在寅以絕佳的領導力，第一時間借鏡中國大陸，大刀闊斧的封鎖大邱；同時，採用大範圍普及性快篩，盡量找出任何感染源來做後續的隔離處置，讓南韓疫情迅速獲得了控制。

反觀盟友美國在面對疫情時，可就沒有如南韓般臨危不亂的舉措。而且，當疫情在南韓初發之際，美國不僅未出手相助，反而還趁勢落井下石，獅子大開口要求南韓政府支付高額的駐軍費用。而在疫情蔓延到美國時，還轉而向南韓施壓，要求供給美國快篩試劑以因應疫情。

根據大選投票結果顯示，共同民主黨的主要支持者分佈在南韓的西半部，包含首都圈的地區；而在野黨則多分布在東部區域，兩黨之間壁壘分明。有鑑於文在寅所屬政黨在大選中大獲全勝取得了絕對優勢，奪下180個席次。由此推斷，未來文在寅在政策執行、法案推動上，將會更為順利……更多分析請看影片解說！