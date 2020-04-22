陸委會擬開罰任職上海東方衛視的台灣媒體人張經義，掀起輿論風暴。焦點就在陸委會所援引的《兩岸人民關係條例》第33條，恐一竿子把所有在陸工作的台人推向「觸法」風險之中，連一些綠營人士對這種「空白授權」都看不下去，直指蔡政府此舉可議，應謹慎行事。

蔡政府、陸委會當然可以辯稱，《兩岸條例》本來就是一部默許政府「空白授權」的法律，更何況《兩岸條例》當初正是為了規範兩岸交流、防止中共統戰、守護中華民國主權而立，因而這種「必要之惡」符合兩岸政治現實和台灣主流民意。這種說辭在字面上沒錯，陸委會硬把東方衛視歸類為「大陸政務系統」機構，看似有理有據，但從更高的政治角度看，此舉顯然違背了《兩岸條例》立法的本意。

2016年520就職演說時，蔡總統明確宣示「依據《憲法》和《兩岸條例》處理兩岸事務」。無論是綠營內部還是外界，都把這句話視為向對岸表達的善意，是以迂迴方式點出「兩岸是非國與國特殊關係」，北京是否買單是一回事，至少台灣站穩了立場。但從去年開始，開罰廈門台籍社區主任助理、修法提高兩岸政治協議門檻，此次擬處罰張經義，《兩岸條例》在蔡政府操弄下已經不再具有「善意」，而變成徹頭徹尾的「惡法」。

《兩岸條例》誕生於扁政府首個任期，時任陸委會主委的蔡總統就是主要推動者，雖然此後歷經多次修改，但總體架構穩定。最關鍵在於《兩岸條例》傳承了《憲法增修條文》的DNA：一是開宗明義地規範了兩岸分治狀態屬於「國家統一前」，二是明確界定了「大陸地區指台灣地區以外之中華民國領土」，這才是兩岸定位的「定海神針」。

既然兩岸關係的「定海神針」就寫在《兩岸條例》的開篇，那麼與其糾纏「九二」有沒有共識、北京認不認「各表」、「中華民國台灣」算不算台獨，不如原原本本、完完整整地回歸現行《兩岸條例》。不僅如此，這些年來不少大法官解釋、法官判例，也多次引用《兩岸條例》中「大陸屬中華民國領土」，更加說明該條例界定的兩岸定位並不是「沉睡中」的法律文本，而是處於實踐中的「活的」現行規定。

這就揭示了《兩岸條例》的兩個最重要作用：依《憲法》界定台灣與大陸同屬中華民國，規範兩岸交流交往的秩序。如果從這個角度來看，《兩岸條例》既有利於守護台灣自由民主，亦保證了兩岸關係不會質變為台灣獨立、「兩個中國」和「一中一台」。至於條例賦予政府對台灣民眾赴陸的各種管制權，本無可厚非，但是，如果刻意切割了兩岸政治定位的意義，只留下「管制」的功能，《兩岸條例》註定變成沒有善意的「惡法」。

近期，獨派要求正名、修憲的聲音再度高漲，除了新冠疫情催生出華航、護照「台灣辨識度」話題以外，最主要的原因還是在於，獨派始終認為台灣是「不正常的國家」。其實，這個論斷不能說錯，現行的《兩岸條例》正是兩岸分治下中華民國主權「非正常狀態」的產物。因此，既然《兩岸條例》是在民進黨執政期間訂立、又在民進黨再度執政時重申為處理兩岸事務的基礎，這裡面的善意就不應被忽視、被泯滅。

蔡總統不妨思考，既然政府堅持就職之初對處理兩岸事務的承諾，那麼就應該讓《兩岸條例》回歸立法本義，將其「善意最大化、惡意最小化」：一方面清清楚楚地重申《兩岸條例》第1條、第2條的文本，另一方面澄清無論是《國安五法》、《反滲透法》，都沒有違反《憲法》和《兩岸條例》的問題。同時，政府應收回對張經義的處分，讓在陸工作的台人安心。這就是一條改善兩岸關係，讓北京「最有感」的捷徑。

回想當年，李登輝政府頒布《國統綱領》時，陸方不以為然，沒有積極正面回應，未把握住兩岸有「統一共識」的時機，以至於後來北京對台人士有所懊悔、有所反思。同樣，蔡總統親自參與制訂的《兩岸條例》，明明白白指出兩岸非國與國關係、大陸與台灣同屬一國，也應該視為台方認同兩岸既有政治基礎。如今，1992年兩岸會談的時空環境今非昔比，但維繫兩岸關係的法制基礎還在，不僅是《兩岸條例》，讓兩岸之間的善意最大化、惡意最小化，是北京與台北的共同責任。