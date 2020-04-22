經濟部長沈榮津用台語答覆國民黨原住民立委廖國棟的質詢，廖國棟要求改用國語，被媒體扭曲為「禁說台語」。台灣從戒嚴走到今天，國語不再獨大，多元語言固然是好事，影射不說台語是不愛台灣，就太過頭了，陳水扁時代的「福佬沙文主義」復辟了嗎？

基進黨新科立委陳柏惟慣以台語質詢，形成一股小風潮，許多官員都跟著改以台語答詢，有些台語不流利必須用國語回答的，還要跟委員說「不好意思」。

廖國棟要求沈榮津改用國語，綠媒用「藍委要求官員禁用台語」的標題，陳柏惟在臉書分享該新聞並酸言諷刺，刻意讓爭議發酵。

綠媒的標題，是在刻意挑起台灣的省籍情結，用「藍委」、「禁用」等詞，喚起民眾對國民黨威權時代禁說台語的記憶，廖國棟要求官員說國語，主要是他原住民的身分，無關藍綠，他也只是建議，並無「下禁令」之意。隔天廖國棟在立院，直接用阿美族語發言，就為前一天的爭議做了最好的解釋。

扁政府時代，曾形成一股大閩南的「福佬沙文主義」，彷彿不會說台語，就是不愛台灣，也常用省籍來煽動族群仇恨。這樣的情景和氛圍，似乎正在復辟。

別忘了，若要從「先來後到」的標準認定誰才是「愛台灣」，恐怕沒有人能比得過原住民；更別說台語的正式名稱，其實是「閩南語」。

聽不懂台語不是原罪，只會說國語也沒有比較高尚，既然台灣是多元社會，語言就該是溝通工具，而不是分化族群的政治符號。