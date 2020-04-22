如果沒有遇見你，我將會是在哪裡，人生幾何，能夠得到知己，失去生命的力量也不可惜。」一月初，新冠肺炎疫情從武漢爆發，到三月中旬，轉變成全球化的課題。在未來，我該如何向我的孩子描述2020年發生的這一切？當我說起口罩風暴所建構出的群體恐慌時，當我說起美股末日崩盤與大批失業的人群時，他會不會抬頭問我：「媽媽。你講的又是哪一部電影？」那時的我，要如何去告訴他這冰冷的現實？新冠疫情之下，每個人都處於極度恐慌與抑鬱的狀態。而未來的世界會是什麼樣子？要多久就會恢復正常？都是一個未知數。渡邊下午傳了條新聞給我，「大陸教育部政策暫停各地學歷層級畢業生赴台升讀工作」，沒有附上其他文字，我也沒有回覆其他，但我懂他要表達的。

「今年是來不了台灣了。2020年，我可能這輩子都不喜歡這一年。」

這是他最後說的話。

渡邊，是一名北京電影學院剛畢業的大男孩，口音有著濃厚的湖北腔，認識他是在普陀育青兩岸交流平台。第一次和他說話，我問：「為何想參加這個交流？」身上帶著一絲藝術細胞的他，慢條斯理地答：「之前去過台灣，很喜歡，知道這個平台可以接觸到台生，瞭解寶島文化，所以就報名了。」

很喜歡和渡邊暢聊，每一次和他聊天總覺得注入新鮮血液，思維上的碰撞，可能比我大一屆，他總是有一種智者穩重的氣質，兩人暢談的話題直接跳脫兩岸文化，上升到藝術意識型態層面。

我問他，人活著的意義到底是什麼？

他回答：「只要有一人願意理解我的創作作品，我就會開心，就會持續下去。」曾經在書本或是電影影評也看到過這句話，當時覺得很矯情造作，但從他口中說出來，卻是一種對於「藝術工作者」的景仰。我一直覺得「信仰」與「歸屬」，在生命當中是一件挺重要的事情，架構一個屬於自己的宇宙觀。但某種程度從和他談話的過程中，我欣賞他的灑脫，對任何事情都有一個獨特的思維模式，更準確來說我羨慕這樣的他。我深知現階段，我很軟弱我辦不到，世俗裡我還有太多的包袱與依賴，我放不下這些東西。

如果說只能選擇一位朋友，我會選擇他。

渡邊的存在，算是我在兩岸交流平台裡面，最感動的部分。很喜歡他曾經和我說的一句話，「我們每一個人都是自己的一面鏡子」，我總覺得在這大千世界，他像是站在一個很高遠的峽谷，遠看世俗的凡塵。前陣子他和我分享的一首歌曲《You can't always get you want》，安定的信仰與力量，最近成為我歌單循環的歌曲。我擅於直白表達對於一個人的欣賞，每一次對他的稱讚真的沒有誇大，而是真心實意，覺得能跟他做朋友，能認識他，大概是來這個兩岸交流平台最有意義的事情。很羨慕他，活得很「灑脫、自在與從容」，從他的身上大概讓我更瞭解一件事情，「告訴自己活在當下，把當下活得快樂不遺憾最為重要。」

他在離開兩岸交流活動前，寫給我的信中最後寫道：「勿忘勿念這個詞我一點都不認同，既要忘掉一些，也要紀念一些，我記得你是特別的，我喜歡的那個人，我尊重的那個人，我敬佩的那個人。我一般反感說俗話，因為覺得這些話沒有什麼力量，但這一次我還是想說，似乎覺得力氣萬分：加油，心裡有你，希望以後身邊常有你。」

我們還會再見，只是時候未到。

三月初新冠狀疫情在中國趨於穩定時，他傳了一則訊息給我：「這段時間還好吧！湖北終於要慢慢解禁了，這段時間我開始準備申台的資料了，雖然錄取機會好小，但希望有機會去台灣與你長談，希望你過得好。」

我笑著回覆著：「真好，果然是2019年遇到的最好朋友，我在台灣等你。」

沒想到一個月過後，發生了我們從未預料的新聞，「暫停今年大陸各地區各學歷層級畢業生赴台升讀工作」，赤裸的展現在我們面前，給了一巴掌的現實。

「我明年還能再來嗎？」

「沒事，你來不了，我飄洋過海去見你。」

又想起了那句歌詞：「為了與你相遇，我每一次呼吸都很用力。」

我大概會永遠記住2020年上半年經歷的這些，2003年的非典當時我還是個不到五歲的孩子，如今我20歲了，會不會20年後的我又將再一次經歷一場疫情革命。想起2020新年看到有人朋友圈願望寫著：「願世界和平，歲月安好。」當時覺得很搞笑，如今想想還是頗有道理。

（林珊妤／輔仁大學學生）