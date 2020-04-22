第一次看到大陸同胞是在美國南加州的風景區，那是1993年也是我第一次出國，這次奇遇曾有短暫的拘謹交談，他們都是公務人員外派考察，服飾引人側目，穿著襯衫未著領帶、西裝外套又與長褲不同款再配上穿搭運動鞋，那真是不中、不西、不正式、不休閒，姑且稱之全民進階版吧！當時距大陸改革開放才十餘年，出國是件不容易的事。

2009年我公職退休旅居澳洲，大陸同胞隨處可見，真是此一時彼一時，之後女婿赴雪梨出差，一家人也都隨同去遊覽，參觀雪梨歌劇院時觸目所及廣場上盡是華人，聽聽口音都是同胞呢！那是少有的震撼，眼前不是北京故宮博物院，而是遠在南半球的雪梨歌劇院，那背後代表的意義就是中國站起來了也富裕了，不再是中共建政初期那一窮二白的動盪年代。惟初到澳洲看過一篇文章「你的富裕，是共和國的恥辱！」略述當時在海外的一些大陸同胞腰纏萬貫，住豪宅開名車顯與國內人均GDP不符。之後相關自省的文章蜂擁而出，再對照今日的海外華人，上文就陳舊了。

2018年我夫妻倆在墨爾本參加Point Cook社區中心的英文會話課程，全班學員18人僅有我倆來自台灣餘均來自大陸，那不中、不西、不正式、不休閒的穿著已是我陳舊的記憶了，有自信了能談些深層次話題，大家看起來都過得很好且不是財大氣粗的那種好，是有以國家強大光環為背景的好。

1995年第二次出國旅遊踏上曾經是地理課本上的江南，第一個晚上在上海市區領隊帶我們逛街，街景氣派走著走著就有一對穿著毛裝的爺爺奶奶跟上討錢，眼看要過十字路口還沒人搭理他們，爺爺奶奶心急出招射出「小赤佬」國罵，旁人聽著傻了，我卻一股暖流入肚，那是鄉音、那是童年生活的片段、那都是小時候在村子裡前前後後老奶奶對我們這些小屁孩討打時的稱呼，親切啊！

今天大陸在各方面的進步與日俱增，去年春天走訪福建廈門無論城市面貌、人民素養都讓人傾慕，足堪列入宜居城市之林，生活裡我們過的好希望親人也好，理想上希望全人類都過的好。中國走入強國之列是十四億人口的殷切期望，旁人為什麼不捨得祝福呢！（王永傑／高雄市）