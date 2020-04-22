一個粉塵懸浮瀰漫的房間，稍一不慎，星星之火，就可能引發爆炸。

現在的兩岸關係就處於這個狀態。蔡英文政府上任後，片面背棄兩岸共同政治基礎的「九二共識」，中國大陸也強硬相向，兩岸之間的空氣不再清朗，最近更是粉塵瀰漫，跡象有三：

一、大陸教育部宣布陸生暫停來台

新冠肺炎肆虐以來，政府對來台就學的陸生採取差別待遇，以防疫為由禁止入境，無視他們的就學權益。四月九日大陸教育部也宣布，「考慮當前疫情與兩岸關係形勢」，暫停2020年大陸各地各學歷畢業生赴台升學就讀」。等於是兩岸聯手封閉青年交流大門。

2011年，政府開放陸生來台就讀大學校院，到馬英九總統卸任的2016年，來台的學位生與交換生從823人成長至4萬2千多人，成長超過50倍，各大學都有陸生。儘管兩岸學生有不同觀點，但彼此激盪許多火花，年輕陸生更深入了解台灣的制度與價值觀，這是千金不換的體驗。馬政府八年，陸客、陸生與我深度交流，帶來的和平與善意，也確保了台海和平。

這幾年兩岸政府交惡，陸客減少，但陸生仍然是維繫兩岸年輕人相互理解的重要橋梁。如今嘎然而止，兩岸政府當然都有責任，但近日新冠肺炎肆虐，蔡政府展現對陸配、陸生的歧視，包括執意稱「武漢肺炎」，對滯留武漢國人差別待遇，加上一直無解的陸生無法比照僑生與外籍生納入健保的雙重標準問題，疫情理由只是最後一根稻草。

二、我陸委會要法辦在中國大陸東方衛視擔任記者的我國國民張經義

任何立法意旨正當的法律，在民進黨政府，尤其是蔡英文政府，都會變成「東廠條款」，過去兩年「卡管（中閔）」、司法追殺馬英九前總統等，已數不勝數，張經義事件又是另一赤裸裸的惡例。

兩岸是特殊關係，各有憲法與體制，我國民原本就不應擔任中共黨政軍職務，民國九十二年陳水扁總統執政，蔡英文擔任陸委會主委時制定兩岸條例33條「不得任職中國黨政軍」規定，有其必要與合法性。但這次引此來鍘張經義，卻是不倫不類，是扭曲法條來殺雞儆猴，是不折不扣的「東廠」手法。

有綠媒文人護航曰有其必要性，認為中共以黨領政，我政府本來就有權認定。但是，在大陸媒體或其他行業工作，而與張經義情況類似的台灣民眾所在多有，蔡政府如要擴大解釋相關規定，就該一體適用，那要辦多少人？還是，蔡政府是要製造「寒蟬效應」，如同先前鋪陳的《反滲透法》，實則要堅壁清野？

三、新冠肺炎疫情下，美國愈發赤裸裸將台灣當成中美對抗的籌碼

中美貿易戰打了兩年，台灣被當美國籌碼已非新聞。但老美的作風維持過去數十年的風格，做得絢麗，內裡空虛，台美交往層級並未超越馬政府，先前通過的「台北法案」（連名稱都要刻意精雕細琢，取英文字母首為「台北」而避開「台灣」），多位學者認為象徵意義大於實質。馬英九前總統說美國的諸多做法是「Friendly but inconsequential（口惠而實不至）」，沒有冤枉美國人。

但是隨著美國成為新冠疫情重災區，經濟大震盪，媒體質疑聯邦政府處理疫情慢半拍，美國總統川普面臨連任危機，中美關係更形緊張。此時台灣作為中美對抗的籌碼，角色更加鮮明。例如我與世界衛生組織秘書長譚德塞齟齬，川普就參一腳在推特上「助攻」，更宣布停止金援世衛，就是大打「台灣牌」。

日前，美國保守派智庫「國家利益中心」直接建議美台建交，追究中共疫情源頭責任，搭配中共官媒《環球時報》4月10日拋出的「勿謂言之不預」，煙硝味濃厚。不管是前美國國務卿季辛吉預言疫情將永遠改變世界秩序，或者哈佛大學冷戰問題專家艾利森分析的中美「終將一戰」，目前情勢絕不容忽視，台灣被放在第一線當籌碼，禍福豈在旦夕之間？

兩岸之間官民的敵意累積，就是房間內粉塵的增厚，而中美的「膽小鬼遊戲」，則可能是引爆粉塵的星星之火。接下來的每一步，都是步步驚心。台灣唯有堅定自主性，平衡各方強權勢力，兩岸須同時回到九二共識，尋回當時交流的誠意與初心，才是永保安康之道。問題是，刻在準備520連任演說的蔡英文總統，感受到粉塵瀰漫了嗎？

（作者為前總統府副祕書長、馬英九基金會執行長）