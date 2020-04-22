繼美國羅斯福號軍艦、法國戴高樂號軍艦官兵群聚感染新冠病毒後，台灣磐石艦也出現確診病患。該艦載有337人，3月5日出港，於3月12日停靠帛琉港口，並上岸作敦睦活動。15日離開該國，在公海航行30天，於4月15日返抵高雄港，隨即全艦官兵下船，各自搭車返家休假。其中有3人回家後出現疑似症狀，自行就醫於18日確診。中央疫情指揮中心隨即通知軍方，召回該艦及同隊兩艘軍艦官兵共744人，集中檢疫並採咽喉拭子檢體作核酸檢測，磐石號軍艦上官兵至今已有28人確診。至目前為止，帛琉沒有疫情發生，軍艦又在海上航行近1個月才返台，到底軍艦上的新冠病毒是哪裡來的呢？

帛琉官方認為該國至目前都是新冠疫情零確診，台灣軍艦應不是在當地染疫。日前該國衛生部已針對參與敦睦活動的該國政要、大使館人員、技術團人員及其眷屬和當地僑胞等做核酸篩檢。22日結果出爐，全部呈陰性未感染。

從20日防疫中心公布的該艦疫情資料分析，3位被驗出抗體的官兵感染時間不明，可能在3月下旬發病，猜測應是艦上第1波感染者，可惜防疫中心未能公布其抗體屬性和力價，不然或可確定其感染時間。至於磐石艦全員抽血驗抗體仍在檢測中，防疫中心指稱要等分析完整後再行報告，這些抗體成績為流行病學上追溯病源和感染時間等，最有效的資訊。

艦上官兵案397病例，自稱在4月初發病，而19日確診，應是第2波病患；4月11日和14日發病，而於19日確診的案396、398也應屬第二波疫情病患，至於20、21、22日確診的25例病患，不論有症狀或無症狀的核酸確診者，應都屬第3波疫情了。由於該艦早於3月5日就由台灣出港，若是有帶原者由台灣登艦傳染給艦友們，早在3月中旬全艦在海上時，應已雞飛狗跳了。

因此，病毒來源既非帛琉，也不是來自台灣，最有可能的是由帛琉返航時，該艦做了什麼事而染疫上身？

正當防疫官員和專家學者竭盡腦汁都想不透艦上官兵如何染疫時，21日有位立委爆料，說該艦隊由帛琉回航台灣時有重要機密任務，曾參與外國的海上軍事演訓，所以回台時多了19天的額外航程。若該立委所言屬實，筆者大膽推測磐石艦可能在公海曾和某國某「疫艦」接觸，將病毒帶入磐石艦上，而讓官兵罹病。22日，蔡總統於記者會中答覆記者詢問時表示：「敦睦艦隊除赴帛琉外，是有特殊任務，但不方便在此講。至於有沒有到其他地方，我說沒有。」蔡總統此話巧妙地迴避敦睦艦隊是否在公海和他國軍艦接觸的情事。

筆者本以為航行海上近40天軍艦染疫的疫情，分析其感染源將是件富挑戰、有科學意義的病毒流行病學問題，原來只是政治軍事上不能說的祕密而已。陳時中領導的防疫中心最擅長追蹤新冠病患的旅遊史和接觸史，這下子終於踢到鐵板了。

（作者為前台灣省家畜衛生試驗所所長）