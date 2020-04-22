磐石艦染疫風暴正以滾雪球速度席捲全台10縣市，高鐵、台鐵、客運、捷運、夜市、超市、餐廳、寺廟…全都淪陷，24萬人接到警示簡訊，多少相關人等驚駭疑慮，多少正苦撐的商家雪上添霜，「堅持不普篩」絕對是台灣付出龐大代價的重要原因，疫情指揮中心也得立刻調整策略。

佛經有個故事。國王召眾盲人來摸大象，摸完後問盲人大象長什麼樣子。摸到象牙的說：「象長得像蘿蔔」；摸到耳朵的說：「長得像畚箕」；摸到鼻子的說「長得像杵」；摸到腳的說：「長得像木臼」，每個盲人摸到的部位不同，看法就不同。他們摸到的都是象，也都不是象。不普篩的狀況下，台灣新冠疫情就是盲人摸象，沒人看得清全貌，大家都在揣測。不同的是，只有一個盲人可以發聲。

因為所有案例證據都集中在指揮中心，它是對外說明的唯一窗口，其他人都被掩耳封口，於是指揮中心說象是杵就是杵，是臼就是臼。唯一能看清全貌的「普篩」既然沒做，台灣就在指揮中心「無社區感染」的大膽假設下盲人過河。每天最新案例開講，證據確鑿的有，說不清楚的也有。當感染源不明時，指揮中心就設法攀附已知案例，也沒人有證據質疑。直到磐石艦3例確診出現，故事才開始左支右絀，台灣卻已陷入險境。

磐石艦是「境外感染」？「零確診」的帛琉可不答應，而且這檢測還是在台灣指導下進行的，若拿不出真憑實據，可是會影響邦誼。磐石艦是返台後隔離的這幾天感染？海軍可言之鑿鑿未架登艦梯，誰能上下得了船！軍中風紀已名存實亡？且上下船艦就確診28人，台灣絕對有嚴重的社區感染。磐石艦出國前已感染？這又得重新鋪排接觸史。這絕對是指揮中心迄今最艱難的故事。

當初若開放普篩，敦睦艦隊出航前清查一遍，就不可能有感染者跟去。倘若感染，感染源自然在帛琉，不會有外交危機。返台後普篩，感染者就不可能進入社區，造成台灣大淪陷的危機。與這兩大危機相較，指揮中心之前提出的理由根本不算理由。「偽陰性風險高」？不普篩，敦睦官兵照樣趴趴走；「防疫必須保留一定量能」？那就應該普篩後或隔離或入院治療，根據症狀進行有效分流，盲人摸象的防疫絕對躲不過狡獪狠毒的新冠病毒。

磐石艦染疫事件後，台灣疫情進入新階段。面對疫情民主國家幾乎都是由領導人出面扛責，如川普等。台灣只由衛福部長擔綱，陣容太薄弱了吧？武漢台胞如何返台？得聽陸委會。在美國的台灣人如何返台？得聽外交部。敦睦艦隊可出訪嗎？得聽國防部。經濟部要拚經濟，勞動部要拚就業…，衛福部長的手真的不夠長。現任及新當選的副總統都有醫學專業，該挑大梁了吧！

（作者為中華語文教育促進協會祕書長）