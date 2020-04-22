磐石艦染疫事件發展至今，國防部長嚴德發、海軍司令劉志斌自請處分、敦睦艦隊支隊長陳道輝、艦指部指揮官高嘉濱等兩人調離現職，後續由行政院接手調查整起事件。

新冠疫情席捲全球，軍事上，2月27日韓、美兩國決定延後原定3月初在南韓舉行的聯合軍演；3月2日國防部規畫在4月底舉行的「漢光36號」電腦兵推及5月初舉行的漢光36號演習實兵驗證將延後舉行。

此時艦隊出航是敦睦友邦還是要嚇死友邦，海軍司令部能不知道嗎？在疫情嚴峻的情況下非要出航，顯然不是海軍司令部，甚至不是國防部能決定的，誰拍板？大家都很清楚。

海軍銜命遠航，航前依當時疫情指揮中心規定及戰備要求，完成各項準備啟航。此行另有任務，敦睦不過是個掩護，除敵情、航安外加學生演訓，任務可謂繁重，因而也對疫情疏忽。敦睦艦隊圓滿返航、艦指部調度任務完美達成，因此總統親臨碼頭迎接。這一群活力四射的年輕人，歸鄉情切，一下船四處趴趴走，瞬間成了「全民公敵」，功過的巨變令三軍寒心，日後執行任務能不瞻前顧後！

病毒哪裡來？1月21日1名武漢台商返回左營，1月22日曾外出至果貿某早餐店購買早餐；冠狀病毒早就存在左營，只是左營軍事單位多，年輕且常鍛鍊身體的軍人免疫力強，未顯露出來。

疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳20日表示，已對5名一採陰性的艦隊成員抽血驗抗體，其中3人有抗體，顯示先前就已有感染。最先確診住院治療的是政戰學院學生，在畢業前抽籤抽到海軍，幾乎沒有艦上實習的經驗，航行中必定嘔吐嚴重，身體虛弱，所以先表現出了病徵。海軍官校每年暑期都有艦訓，學生上艦早適應海上狀況，有嘔吐也輕，影響不大，帶病毒未顯現，自己又怎麼會知道已染疫。

所以登艦、管制期間都看不出問題，醫官航行期間未上報，失職。軍艦上因為航行在不同海域，感冒、受寒、流鼻水等，再正常不過；而且艦上加派軍醫，若海象不佳，軍醫早已暈得自身難保，海軍艦艇在大風大浪裡執行任務的艱苦，尋常人無法理解，再苛責也無濟於事。

防止疫情擴散，當務之急是：一、軍港離官校及支援或納編單位有一定距離，歸建要運輸，車子載完他們後，再執行其他任務，車子不會消毒，於是這個感染風險遍及左營軍區、港和所有陸上單位、艦艇單位，更及於左營的眷村，急需防疫補救。

二、足跡未察：納編、支援的器材歸還的人員接觸，艦隊返航後人情之間的密集來往。盤石艦上司令部支援人員北返司令部，司令部又緊連國防部。此外，有沒有軍方之外的其他單位人員接觸？

台海當今風雲高度緊張，國軍免疫力一下降，嚴重斲傷戰力，影響所及是國安問題。現在首要的是海軍須全面篩檢，確保戰力完整。

（作者為中華戰略協會研究員）