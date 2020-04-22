台灣兩日零確診的喜悅，好似暴風雨前的寧靜，敦睦艦隊磐石艦染疫瞬間又讓國人陷入另一波憂慮之中。政府部門成為防疫破口，海軍不是首例，之前交通部、環保署、公立醫院醫師都有，但仍屬於個人行為，此次敦睦艦隊官兵執行上級指示的任務，當然無法抗命拒絕，疫情爆發的責任卻推給海軍官兵承擔，蔡總統與國安高層恐怕才是這波真正「逆時中」和落後部署的豬隊友。

兵貴神速，制敵機先，料敵從寬，一直是軍事作戰整備的重要思維，然而新冠病毒卻硬生生無情地刺破了國安機制與防疫體系的盲點。3月初美國羅斯福號航空母艦訪問越南，月底艦上疫情爆發，艦長公開向外求援，揭露了軍艦受疫情威脅的慘況。隨後，美國與法國多艘航母同樣爆發疫情，英國國會即要求航母推遲大規模的訓練演習。加上之前鑽石公主號等民間郵輪的前車之鑑，船舶幾乎已經成為飛機以外另一個群聚感染的高危險場域。加上部隊本就處於高密度、長時間一起生活，染疫風險恐更勝校園，當我們對學校都訂出明確的管制措施與停課標準時，軍中的防疫部署卻走得比校園更慢。

當政府快速下達高中以下師生禁止出國、禁止旅行社國外出團、對外國人的入出國管制、室內外集會人數與社交距離等限制時，這些決定無比地迅速果決，不容挑戰，民眾只能共體時艱。但不知疫情指揮中心鞭長莫及的國安與軍方高層，是否也將這些防疫規定與風險放在敦睦艦隊是否繼續執行任務的決策考量之中？

當然國軍不能因為疫情就停止戰備與演訓，但當病毒在全球造成的死亡人數，甚至大於一場實體戰爭時，國家安全同樣不能成為防疫的藉口與破口。今天國安高層是否輕忽了疫情而堅持不必要的計畫，實在值得商榷。國防部長表示有與參謀總長對於出訪一事向總統報告，總統只以「表示尊重」輕描淡寫地帶過，但身為三軍統帥，以及其他國安高層的決策者，是否有責任提醒或要求軍方必須因應疫情而調整任務？甚至往後推延？還是因為此任務肩負著挽救與帛琉傳出警訊的外交關係，國安高層反而堅持海軍官兵必須在全球疫情風暴狂襲之下，曝險執行這種非戰備的立即所需，而是帶有外交功能的任務？最後卻又將所有責任全部推給海軍承擔。

當大多數民眾乖乖地遵從著疫情中心的防疫指示，減少活動，甚至在政府不斷呼籲不用戴口罩時，多數民眾仍自覺地超前部署，如今國安高層自己卻撕裂全民共同築起的防疫網，不僅沒有超前部署，反而遠落民間之後。不過，軍方選在立法院質詢前大動作懲處，總統對海軍決定「表示尊重」的種種說法，還透露後續追蹤共軍船艦來提升任務正當性，讓人聽起來更像是為蔡總統築起政治的防火牆。

這些涉及國防、外交、國安層次的領域，不只海軍，其他軍種、海外的情報系統、外交人員，甚至檯面下穿梭往來的密使等，下一個破口在哪？

光線碰到黑洞會轉彎，當「時中」掉入國安黑洞，也只得轉彎變慢。當總統與國安高層帶頭「逆時中」的時候，才是最大的防疫破口與國安危機。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）