上禮拜六，Youtube平台免費播放經典音樂劇《歌劇魅影》，短短48小時吸引超過2000萬人次觀賞。龐大的觀看人數以及樂迷支持的熱情，不容小覷。《歌劇魅影》自1986年首演，從倫敦紅到美國百老匯，全球演出紀錄近萬場，這次在網路播出的是2011年在英國皇家亞伯特音樂廳的演出的25周年紀念版，依然受到網友熱烈歡迎。

該劇的作曲家、現年72歲的韋伯，目前則在家自主隔離，也沒閒著，他在臉書號召音樂家演出《歌劇魅影》的歌曲〈對你唯一所求〉，線上同步直播合奏，蔚為話題。他同時透過臉書鼓勵粉絲上傳自製影片，為身陷疫情苦悶情緒中的廣大群眾加油打氣。

韋伯與《歌劇魅影》只是其中的一個例子，事實上自疫情發生以來，類似的活動從來未曾中斷，國內包括紙風車劇團，自3月起即在線上推出《紙風車返笑日》線上劇場，每周固定推出節目，並邀請劇場上投稿短片；朱宗慶打擊樂團則在粉絲專頁號召音樂家合奏《抗疫者之歌》，以饗樂迷。

可以想見，疫情期間，百業都受到波及，文化藝術產業自不例外，大部分的演出都取消了，許多表演藝術工作者頓時失業，然而他們並沒有放棄希望，反而充分利用停下腳步的時間，沉潛進修，努力精進，以待疫情結束之後，持續為更多人提供精神糧食，期待在藝術文化的花園裡開出美麗花朵。

觀察這一波全球藝術家在網上不斷丟出創意的熱潮，以及《歌劇魅影》網路劇場受歡迎的程度，可知藝術家從來不怕挑戰，怕只怕巧婦難為無米之炊，熱情總有消磨殆盡的時候。誠然文化部祭出藝文紓困方案，金額高達13億元，且持續加碼，但加碼並非沒有極限。相關單位若能著手開發表演藝術的網路平台，主動媒合國內表演藝術團隊上傳演出節目，放在網路上供民眾觀賞。

可以想見，這個平台一如全球風行的影視平台，它有完善的分類頻道及搜尋功能，民眾可以隨心所欲挑選節目，在網路欣賞音樂會、歌劇、舞台劇、傳統戲曲，乃至個人演出、專業評析，以及教學節目。

這個平台不慷表藝團體之慨，拍攝影片畢竟是另一項專業，若要講究，費用有時比節目製作費還高，文化部此時更應另起專案，鼓勵及補助團隊拍攝優質節目影片，讓表演藝術更上層樓，順勢迎接5G時代的來臨。最終希望團體及藝術家可以在這裡獲利，甚至得到長期贊助，真正在網路世界找到一處可以謀生的樂土。

當然，行家都知道，現場演出的魅力無可取代，然而在瘟疫蔓延期間，在人與人必須維持安全距離的當下，文化主管單位，有必要積極為藝術文化找出路。

給魚吃，不如給釣竿。幾個月以來，藝術家及團隊絞盡腦汁，努力在網路上展現創意，無償演出；現在該輪到政府單位動動腦筋，不要再只是爭取預算、發紅包、給補助，當聖誕老公公。試著趁此機會創造一次文藝復興的高峰，才是當務之急。