曾經有大陸周刊稱讚台灣最美的風景是人。只是近幾年來，隨著網路的發達，許多鍵盤後面的匿名網友，開始到處出草，從國內到國外，從政治人物到專業人士，只要對方稍有不慎或意見相左，就會被網民批評謾罵。這樣的行為其實已顛覆了原本堪稱溫良恭儉讓的台灣社會，其背後更不乏有心人士與政客的操弄。

還記得2012年林書豪在美國NBA球賽中所引發的林來瘋，當時有多少台灣民眾為之瘋狂，2018年小英政府甚至請他擔任反毒大使，視他為台灣之光與年輕人的偶像。曾幾何時，林書豪最近在臉書上發表〈黑暗尚未獲勝〉一文，披露以疫情為名的種族歧視等問題，文中充滿人道關懷等正能量，然而卻因該文中指稱新冠狀肺炎，加上他參加北京CBA球隊，立即引起台灣網軍的攻擊，令人遺憾。

同樣的，另一位來自台灣雲林，在美國擔任白宮記者的張經義，是白宮高手如雲的記者群中，唯一懂得中、英、阿拉伯語，可以向美國總統提問的華裔國際新聞記者。日前因回答川普總統的詢問，脫口而出「我從台灣來」，引起國內熱議。陸委會甚至因其任職上海東方衛視，而提出將引用《兩岸人民關係條例》予以開罰。消息傳來，令新聞實務及學界為之譁然，認為管控過度。

其實這句「我來自台灣」，對許多曾在海外留學或工作的人來說，是多麼珍貴的一句話，尤其能在重要的國際場合中脫口而出是多麼不容易。因為這是連我國駐外單位都望之彌艱的一次免費國際宣傳。原來台灣有這麼優秀的國際新聞人才，能近距離與美國最高領導人詢答自如。

「良禽擇木而棲」，無論是林書豪或張經義這些一流的專業人士，他們所追求的不一定只有高薪，更重要的是找到能發揮所長，且專業被受尊重的地方。在全球人才激烈競爭下，也唯有靠真才實學才能在國際社會立足。尤其近年來，教育部不斷倡導各級學校必須加強國際移動能力的人才培育，這裡面當然也包括能到對岸逐鹿中原之人。畢竟中國對當前全球人才深具磁吸效應，也是當下台灣年輕人留學、交換與工作的首選之一，理由很簡單，同文同種，可以省掉文化衝擊與語言隔閡等障礙。

然而台灣網軍卻偏偏逢中必反，似乎任何人只要與中國大陸沾上邊，不分專業或青紅皂白，加以追討，甚至台灣政府也隨民粹起舞。只是這樣做，無疑形成劣幣驅逐良幣，只會把這群熱愛台灣的優秀人才往外推。因此、無論是林書豪或者張經義，不管他們身處何地，都是台灣的寶貴資產，都值得台灣社會尊敬與年輕人學習的榜樣。

（作者為國立政治大學教育系教授）