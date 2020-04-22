新冠病毒疫情肆虐，正造成經濟生產與貿易和消費活動的大停擺。就目前的影響所及，國際貨幣基金組織（IMF）已將今年的全球成長預測，下修為-3%。至於芝加哥期貨交易所更在本周二開出首見的負值成交價，5月分的原油合約，最低曾來到每桶負值的37美元。

至於產業經營困境與企業醜聞，更在此時不斷傳出。曾經風靡新世代的廉航與旅遊首選，維珍集團（Virgin Group），於全球35國都設有經營據點。其創辦人Branson最近發出公開信，除了主動進行企業重整，還願意以他所擁有的私人小島做擔保，向英國政府、投資人和金融界尋求資金挹注和貸款協助。

據報載，新加坡油商興隆集團於本月聲請破產保護；無妄遭到牽連的23家國際銀行，總計授信金額約在40億美元，其中屬於兩岸三地的銀行業者，即占該集團借款取得的1/4弱。於提交法院的文件則顯示，油價崩跌且未做充分避險，再加上銀行緊縮銀根而導致周轉不靈，該公司還大量拋售押給銀行的擔保品。

供需原理的應用價值，除價格起落之於調節供需的作用之外，也區別花錢才享有的商品（GOODS），跟花代價請人處理的廢棄物（BADS）。眼前的矛盾景象，以原油煉解做為運輸燃料與化工業的主要投入，即使面對普遍低迷的需求；但原油可以儲存，終究有滿足需用的時刻到來，怎會變成如同廢棄物一般，出現負值的價格呢？

關鍵即出在期貨合約的設計與理念，於到期日必須進行原油的實物交割；這之後就有脫手能力、去化速度或是儲存成本的考量。位於美國俄克拉馬州的儲油槽，據傳已達到7分滿；而租用油輪在海上停留，好延期卸貨找買主，成本更是高昂。期貨買賣圈的金融投資者，此時的考量，若不想在到期之後進行實物交割，自然要拋出手中合約而發生多殺多的局面。

疫情以來的原油需求減少了一大半，而1年以來的價格也跟著下跌7成；卻因為金融投資客的參與其間，紛紛搶著在合約到期之前下車，而引來不少夜半驚嚇。後續的發展，在德州交貨的期約價格反彈到10美元附近；另一方面，英國布蘭登與紐約原油交易，也跟著做下跌調整之後的反彈。

眼前的經貿運作，優先目標在支持疫情防堵與維生必要所需；於生產配置與消費滿足的調整，則是一條漸進磨合與摸索的長路。在消化各方疑慮和供需的差距之後，市場價格總能回穩彈升。

（作者為國立台灣大學國際企業學系副教授）