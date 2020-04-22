經過香港動輒百萬人上街抗議，經過黑衣蒙面人層出不窮的暴力滋擾，經過美國等多國聲援「反送中」抗爭，經過香港區議會選舉民主派大勝，經過台灣總統大選綠營大勝，經過港澳辦和中聯辦改組，北京終於亮劍了，出手對香港揮出連環拳。北京決心奪回香港事務的主導權，推進積極性的一國兩制，也要讓台灣看出中共絕非軟腳蝦，該強硬時一點都不含糊。

針對香港立法會民主派議員「拉布」（故意延宕議事）半年多，不讓內務委員會產生主席，中聯辦發言人4月13日強烈譴責部分議員「政治攬炒」，造成議事停擺，嚴重干擾議事正常運作，肆意破壞香港整體利益。國務院港澳辦立即跟進譴責。

更具爭論性的是港澳辦與中聯辦是否受《基本法》限制不得干預香港內部事務？中聯辦上周五宣稱，兩辦不是《基本法》22條所指的一般意義上的「中央人民政府所屬各部門」，可對港「行使監督權」。特區政府3度發稿，一變再變，最終跟隨中聯辦聲明，俯首接受中聯辦並非22條所指的「中央各部門在香港特別行政區設立的機構」，後來更說中聯辦有權「行使監督權」，「不存在干預香港特區根據《基本法》自行管理的事務」的問題。

此說一出，多認為這是一國兩制變調，從此港人治港不復存在。反對的聲浪洶湧澎湃。其中以《基本法》起草委員、民主黨創黨主席李柱銘的發言最有代表性。他說，港府官員應捍衛香港的制度，他形容自己「發夢也想不到這條文引起如此多的解釋，他起草《基本法》時認為條文清晰，不覺得有什麼問題。

問題出在兩辦是否凌駕於《基本法》之上？立法會前主席曾鈺成表示，《基本法》第22條提及中央政府所屬各部門等「不得干預」的是香港根據《基本法》自行管理的事務，而非「任何香港事務」。他認為港澳辦、中聯辦不屬任何一類國務院機構或單位，而立法會內務會主席選舉不斷被阻撓，令立法會不能履行中央授予職責，就涉及特區與中央的關係，泛民派癱瘓內務會以阻國歌法，又阻撓中央授予立法權在香港行使，「中央政府對此可以坐視不理嗎？」他的說法符合北京旨意，但並非香港主流意見。

備受矚目的是大律師公會的聲明，稱中央人民政府本身受《基本法》約束，包括第22條第1款的規定，兩辦理應受該條約束，不應干涉特區自行管理事務，而且沒有任何條文賦予兩辦對香港自行管理事務「行使監督權」。

「兩辦聲明」仍在醞釀之際，港警先於於18日展開「大圍捕」，對象主要是泛民政治人物，包括李柱銘和黎智英等15人。中共發言和港警抓人加總一起，許多港人質問：何以北京此刻仍要強行在香港行「河水倒灌井水」之策？無論如何，香港特區自行管理事務自從不再是區隔中港權責的界線，保障特區高度自治的藩籬撤除，這藩籬是一國兩制賴以成功的基石；基石毀後，「一國兩制」必然走樣變形。

看看北京對香港亮出新劍，台灣能不心驚？新冠肺炎已使中美博弈更激烈，而台灣大選和香港民主抗爭及區議會選舉反映同樣趨勢，俱顯示心靈契合可望不可及。港台都被北京視為美國遏制中國的槓桿，如今離心力日強，北京的軟硬兩手策略未來是否給硬而不給軟？台灣心驚之餘，更應有所警惕，知曉攻防策略，至少要守住民族分際。