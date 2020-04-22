海軍敦睦艦隊磐石艦爆發群聚感染，國防部長嚴德發在記者會中表示，他會接受所有處分，包含請辭在內。

雖然嚴德發說會負責，但他話卻說得十分曖昧。如果嚴德發認為國內疫情恐因磐石艦事件擴散，而自己有領導無方的缺失，應該負責，那他應主動請辭，總統蔡英文要不要准辭，那是蔡英文的權力；如果蔡英文以三軍統帥的身分要求嚴德發下台，他當然只能聽命走人，哪來的什麼「會接受『請辭』的處分」？

事實上，蔡英文只說嚴德發自請處分，並沒有證實是請辭。對此，蔡英文回應，現在防疫優先，究責的事日後再說。既然如此，那為何國防部已急著將海軍艦指部指揮官高嘉濱中將和海軍敦睦支隊長陳道輝少將調離現職呢？既然釐清疫情是當務之急，為何這麼快就把對艦上官兵情況最了解的人調職呢？這麼「明快」的處置，是想藉此杜輿論的悠悠之口，給社會一個交代吧！

國防部對磐石艦染疫的處分，令人聯想到轟動一時的國安私菸案。台北地檢署偵辦此案，第一波起訴了國安局少校警衛官吳宗憲和國安局少校張恒嘉，第二波偵結，永和警衛室少將林國欽等人依違反《稅捐稽徵法》處分緩起訴1年。

誰都知道吳宗憲不可能1個人買了9200條香菸，就像前述的支隊長陳道輝大喊冤枉，說自己絕對沒有隱瞞疫情，而且當天宣布磐石艦官兵可以解散的命令也不是他下的，他只是奉命行事。然而長官硬要抓他們來祭旗，他們又能如何？

但好歹，國安局長彭勝竹在私菸案一爆發時就主動請辭，而且立刻走人，哪像有些人說的是會接受請辭，意思是非要長官開口他才會走。這種風骨還真是少見。