洪都拉斯、湯志偉、吳世偉分別飾演中央流行藝情指揮中心指揮官及副指揮官。（盧禕祺攝）

大學校園是一個百家爭鳴、百花齊放的園地，各種思想自由傳播，相激相盪，各式人物授業傳道，激活學子創造性思考及洞明寰宇的能力。 基於這種理念，校園自治與講學自由是民主社會公信共守的理念，也是憲法明文保障的權利。

最近中山大學發生的一樁事，卻對講學自由構成嚴重的傷害。事情源起是中華統一促進黨總裁張安樂應邀到校演講，事後校方為此向大眾道歉，校長鄭英耀在寫給同學一封公開信中表示，這項邀請活動濫用講學自由，對發生這樣的事情「痛心疾首」，並為此向所有同學致歉。

張安樂到校演講，是應西灣學院陳世岳教授所開設的「當代台灣政治發展」課程之邀，鄭校長承認這屬於多元觀點與教學自主範疇，但認為此一邀請活動違背知識人的學術分際、濫用了社會授予大學的講學自由」。他的理由是此舉「非為公義的爭議性人物來校演講」，具體而言，鄭校長認定張安樂「有恐嚇及組織犯罪前科且迄今仍以暴力威脅國家安全」。

盼教育能擺脫政治枷鎖

有那麼嚴重嗎？一個有犯罪前科的人就不能到校園就他職務所及議題發表演講嗎？他主張兩岸統一就是「以暴力威脅國家安全」嗎？如果鄭校長深明講學自由真諦，而且沒有政治立場的羈絆，他就沒有理由以犯罪前科為由，否定一個人到校與學生交流政治觀點的資格。

做為一個大學校長，他應慶幸有老師突破「政治正確」藩籬，去除對一個人經歷的考量，讓這位政治非主流的政黨負責人到校與學生交流。何況這門課程原本就是要讓同學瞭解台灣不同時代的政治發展及不同政治傾向的新政黨理念，基於老師個人教學自主原則，有何不當？如果張安樂不可以，那麼，新黨呢？國民黨呢？主張兩岸一家親的民眾黨呢？這條線究竟要畫到哪裡呢？

鄭英耀校長的政治傾向和黨政人脈，學術界耳熟能詳，對他熱衷於經營綠營關係早已議論紛紛。他曾擔任民進黨「新境界文教基金會」第9、第10屆的董事，而董事長就是蔡英文。2010年陳菊在民進黨初選打敗楊秋興，楊秋興仍執意參選，10餘位高雄縣政府縣政顧問「棄興保菊」，其中包括當年還是中山大學學務長的鄭英耀。台灣民主化之後，各方一致期盼教育擺脫政治枷鎖，回歸正常與專業，這個理想繫於政治當局，也繫於學術機構主事者，鄭校長是否篤行這個理想，從他對這件事的激昂反應可見一般。

「有容乃大，達者為師」是講學自由的具體表現。因為「有容」，所以不應計較講者的立場和經歷；因為要網羅「達者」，所以通曉一事者均應珍惜。如果僅因學術機構主事者基於個人意識形態的考量，就以各種理由排斥「達者」，就有「無容乃小」之虞了。

美國普林斯頓大學有一個發人深省的事例。校內一名著名倫理學家Peter Singer，由其功利主義原則得出「應把殘疾嬰兒殺掉」的結論，無數憤怒的示威者要求校方把他解僱。他的同事 Robert George是保守派學者龍頭，他連墮胎都反對，跟Singer的立場完全相反，但卻挺身捍衛其學術自由，邀請Singer合教一個倫理學研討課，跟學生一起辯論南轅北轍的觀點。

恐懼民進黨而自我閹割

我們相信鄭校長不是不懂，而是面對越來越嚴酷的「綠色專制」，唯恐踩到紅線而遭來禍害。最近有一個實例，證明鄭校長的顧慮不是無事生非。全民大劇團製作的網路節目《中央流行藝情指揮中心》，藝人洪都拉斯飾演衛福部長陳時中弟弟「陳鬧鐘」，YouTube點閱率破百萬，卻遭到特定立場網友責罵醜化部長，全民大劇團不得不停播。

製作單位對於其中原因避而不談，只在聲明中說「總影集至今6集，已經全數播放完畢，謝謝大家的關心與支持。」這正是當今台灣面臨的困境，完全執政的民進黨政府，已營造出「綠色專制」政治生態，營造出不可違逆民進黨政府的氛圍，這種恐懼心理制約了許多人在公共領域的作為。但我們仍然希望鄭校長，以及所有學術機構主事者不受這個因素的制約，而能堂堂正正地捍衛學術自由，為所當為，爭所當爭。