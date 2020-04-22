兩個都該救。但是以紓困的目標和成效來說，「救急」可能比救窮更要緊！

民進黨推出的紓困現金發放版本，主要針對「勞保投保薪資」2萬4千元以下的民眾，將發給現金三萬元。依照民進黨的版本，僅有約三百萬人受惠，另將會有大約兩千萬人被完全排除在外，也就是說，僅有少數生活相對困難的民眾可以獲得紓困金。

乍聽之下，民進黨這樣的紓困方案看似合理，但是其中最重大的盲點在於，生活相對困頓的家庭、或者入不敷出的家庭，其生活花費多半會用在「必要的」日常開銷，如食物、日常衛生用品、交通費、水電、燃料費等，甚或還必須償還債務。換句話說，即使政府額外給予紓困金，但這類家庭，很可能只是把原本要耗用的日常經費，改以政府的紓困金來購買。更為關鍵的是，日常生活用品的基本開銷多半有其「固定的額度」，例如每日通勤的交通費、燃料費大致都會維持固定、每個月消耗的衛生紙、水電等用量，亦大致固定，不會有太大的起伏。在這樣的狀況之下，很有可能讓這筆紓困金拿去購買原本就要購買的東西，甚或因為獲得了政府的紓困金而「提前購買」相關生活用品，將導致未來數月的生活用品銷售量突然減少。

本次新冠疫情造成的衝擊擴及各個產業、各種層面，如果要在短時間內，要給予受衝擊的各產業即時救援，就應該適度增加能領取紓困金的人數，更明白的說，應該要讓收入相對較不困頓的民眾亦能領到紓困現金，如此才有可能讓紓困的力道普及於各種產業，而非僅止於基礎生活相關的產業。更大膽的說，如果執政黨的紓困現今的發放，可以擴及收入較高的民眾，也將比較有可能可以發揮乘數效應，畢竟生活較有餘裕的民眾，也比較有可能將收入用在更多元的層面，甚至會因為有了政府紓困金的加持，而購買比平常更多樣、高價位的商品（而非僅侷限在日常基礎必須品），從而達到對更多產業紓困的標的。至於民進黨紓困版本中另外提到的酷碰卷，則是稍嫌多此一舉，畢竟酷碰卷能使用的產業受限、使用管道也受到限制，因此能否達成政府預期的成效，其實有太多疑點。

相對來說，國民黨的紓困版本因能加惠較多民眾，故較能發揮上述的多元加成效應，如果說擔心讓政府花費太大，那麼，重新檢討「前瞻基礎建設」的預算，並將其中「不前瞻」的部分挪來做紓困之用，亦為相當可行的變通措施！

（作者黃心華為國家政策研究基金會研究員、觀鑒談為合作媒體）