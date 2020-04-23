無色覺醒》劉必榮：執政者災難政治學！他們如何甩開現狀？(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》第615集播出，由東吳大學政治系教授劉必榮為觀眾分析：「執政者災難政治學！他們如何甩開現狀？」。

自新冠病毒(COVID-19)疫情爆發以來，已歷經近4個月的時間，無人知曉何時才會結束。在這樣看不到前景的情況下，究竟各國的政治首長是如何應對？作為是得分還是減分？「災難政治學」就是用來觀察各國首長在面臨災難時，怎麼樣勘災調度、是否選擇宣布緊急狀態等。以下將以各國首長的例子來做說明。

抗疫模範生的韓國總統文在寅不僅防疫救災即時，甚至在疫情之下，仍不忘實踐民主，按期舉行國會大選，贏得國際一片喝采，同時也為自己贏得超過54%的民調支持。反觀柬埔寨總理洪森，除了未有正確的防疫觀念，疫情爆發後仍未採取防患措施；之後還利用緊急狀態，趁勢擴張自己的權力。

這樣的濫權以鞏固權力的情形，也同時在臨近的泰國總理巴育以及菲律賓總統杜特蒂身上上演，立法濫權無疑成為亞洲首長的通病。而有些國家則因疫情，順勢平息了內部的紛爭。本來地位岌岌可危的以色列總理納坦雅胡，在國內共識齊聲抗疫之下，褪去了反對黨甘茨(Benny Gantz)起身對抗的念頭。

在非洲的委內瑞拉也有同樣情況。一開始美國扶持委國前國會議長瓜伊多與總統馬杜羅相抗，至此委國呈現兩個總統的局面。可是隨著疫情持續發酵，委國石油產業接連虧損間接影響到了國內經濟，重挫國庫金源，也影響抗疫的發揮空間。因此美國改變立場，選擇號召兩方各退一步組建過渡政府合作抗疫。

可以發現，各國首長在面對危機時，任何舉措都相當關鍵。正如前美國總統歐巴馬幕僚所言，首長不該浪費任何災禍的發生，因為皆有可能藉機甩掉過往枷鎖、改變現狀，甚至還有機會擴張決策空間、鞏固自我權力。新冠疫情仍未趨緩，災難仍未告終，未來各國首長還會採取什麼新作為，都值得我們持續關注……更多分析請看影片解說！