全球經貿秩序的結構性改變，速度比預期要快得多，新冠病毒所引發的「國與國之間的隔離」，遠比大家想像的要嚴重，還沉浸在台商回流、鮭魚返鄉舊思維的企業與政府，可能得「超前部署」，面對全球既有貿易秩序加速脫鉤的挑戰，擬定因應對策。

大陸在過去兩個星期，對台灣與香港都祭出了極為嚴厲的緊縮政策，而且都是從縮小解釋的政治正確為出發，以正常經貿往來作為鬥爭的籌碼。從上週開始，台灣產品出貨到大陸，必須註明是「中國，台灣」（Made in Taiwan, China），最早曝光的是深圳海關，幾天後已經全大陸的各個口岸全面實施。

大陸海關明確回覆，台灣出口到大陸的所有貨品，必須符合「一個中國」原則，相對的，台灣這邊的海關則對Made in Taiwan, China的貨物不予放行。這個突發的變局，對台灣的貿易必然造成強烈的衝擊，根據財政部的統計，去年全年台灣對中國與香港的出口金額，高達1,322.28億美元，佔台灣全年出口總值的40.1％，金額極高，依存度極大。

台灣對大陸出口以工業產品的半成品為大宗，其中固然有替代性較高的鋼鐵、石化產品，也有無可替代的電子關鍵零組件，乃至半導體晶片等，北京政府以「一個中國」的政治原則直球對決，台灣如果也以硬碰硬，將會引發腥風血雨的台海兩岸貿易大戰。台灣上市公司對於來自中國企業的訂單，已經排入生產線、以及未來的接單到底要不要繼續，台商又如何在鐵板一塊的一個中國原則下找到繼續出貨的縫隙，嚴峻的情勢前所未見。

北京對台灣祭出如此嚴厲的措施，原因之一當然是對蔡英文政府表達不滿，不等蔡英文520就職演說，逕自以極端的緊縮政策製造台灣內部矛盾，不過，這個政策不是單純的兩岸問題，而是中國與美國兩強對決不斷升高，全球「產業鏈脫鉤」的大趨勢下，試圖搶得上手發牌權的連鎖政策之一。

本報社論持續提出警訊，新冠肺炎的疫情雖然猛爆，但是由新冠肺炎所引發的經貿衝突，才是台灣最大的挑戰，經貿層面的「第二波防疫作戰」，更為複雜，衝擊更為全面，而且無人有經驗。第一波防疫還有簡單具體的「確診」、「死亡」人數做為國人共同努力的目標，而第二波防疫的挑戰在經濟、貿易、就業、社會安全等更為複雜的層面，將徹底測試台灣產業與社會的底線，是我們還未準備好的。

我們觀察到，北京最近的政策極為保守、緊縮，4月8日，習近平主席在中共中央政治局常委會議中的發言，強調「面對嚴峻複雜的國際疫情和世界經濟指標，要堅持底線思維，做好較長時間應對外部環境變化的思想準備和工作準備。」對於「外部環境變化」與「底線思維」這兩個關鍵字的解讀，成為國際政治觀察家熱議的焦點，大家都在猜測所謂的「底線思維」的具體定義，不論如何，中共中央清楚感受到美國、日本、英國、澳洲等國際社會，對中國不友善的情勢急遽升高，必然採取自保、緊縮、內聚、排外的政策，在對台經貿方面，以「一個中國」作為底線，則是順理成章的結論。

一個值得注意的訊號，是最近北京政府對於援外資金突然轉趨保守，例如國際貨幣基金（IMF）瞬間湧入一百多國請求緊急金援，IMF總裁喬治艾娃四處拜託G20國家增資與捐助，4月中旬獲得來自英國、日本等大約5億美元的特別捐助，雖然IMF救援的對象都是與大陸友好的第三世界國家，但是大陸捐助的金額卻極為保守。另外一個例子是與川普槓上的WHO秘書長譚德塞，請求填補美國的資金缺口，大陸也僅同意出資2千萬美元。對於國外援助的保守，似乎是大陸政府為了打長期戰預作準備。

去年12月11日，WTO貿易爭端仲裁終審機構的最後三名法官中的兩名到期卸任，因為川普總統執意不再派任，最後剩下一位中國籍的法官，WTO解決國與國之間貿易爭端的機制正式停擺。元月中美雖然簽訂貿易協定，卻在新冠肺炎爆發之後難以執行，日本直接在紓困方案中編列20億美元的預算補貼日商移出中國，而白宮首席經濟顧問庫德洛更直言要補貼美國企業從中國撤出、返回美國的所有費用，所有訊息都在打破過去二十年既有的貿易秩序，都在朝向產業鏈、供應鏈「脫鉤」的方向快速前進。

台灣夾在大國之間，相關政府部會不能再以傳統的思維來面對變局，不能被動地見招拆招，財經部會首長更不可沉浸在防疫成功的迷思，以為6月之後就一切恢復正常。「第二波防疫作戰」的挑戰極為嚴峻，我們必須掌握中美大國博弈的先機，發揮主動預測的能力，或許應該思考台灣經貿的「底線思維」到底在哪裡，並且據此作好「超前部署」的應對方案。

(工商時報)