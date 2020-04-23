猛烈的疫情猝然蔓延已近半年，世界各國防範不及，淪陷者眾。一個隱然存在的辯論，是民主與威權的防疫能力孰愈。此中不只是制度的比較，也有方法的比較；民主國家防疫，若是採取威權的手段而能展現成果，算是民主的勝利嗎？

我國是民主國家，毫無疑問，台灣抗疫的成績，與任何國家相較，也並不遜色，但若以台灣一例，似難證明民主優越。舉世的民主國家，從美國到歐洲，死亡與染病人數直線攀升，迄未遏止，而台灣的成功，是從量體溫、戴口罩、管制入境、出境、居家檢疫、隔離，到管制社交距離、公共交通與公共場所、管制特定行業等措施，多管齊下的結果。這些方法未必盡是民主的手段，不禁讓人要問：疫情難道證明了威權終究勝過民主？

政府宣布高中以下的師生不許出國所以不予准假時，有學生問我會因為人權受到限制而表示反對嗎？我答未必，但有一問，現若有人提議修憲刪除遷徙自由，你會贊成嗎？

比較民主與威權的優劣，選擇民主的理由，從來都不是因為民主制度不會犯錯。民主和威權同樣會犯下錯誤，民主犯錯的機會甚至未必低於威權。該問的是：民主與威權體制，誰更可能在發現錯誤的時候承認錯誤而且改變錯誤？

「更容易改變錯誤」，不是民主勝出的唯一理由，民主與威權更有根本的差別。民主制度在政治上是人人平等的，每個人都有權利成為統治者，或是批評時政；統治者定期改選，統治者犯錯可被撤換；無人應該終身、永遠壟斷統治的位置。

台灣防疫成功，政府有可圈可點之處，而民間的自制與自治更是重要原因。人們普遍展現了行使權利帶有社會照顧責任的理解，也發揮了有權利卻不用罄的道德自制。

嚴格地說，政府的若干防疫舉措，一旦民眾不肯主動合作，必須靠公權力訴諸強制手段時，只憑行政命令而無立法授權，未必能夠通過法律保留原則的檢驗。事實上若由立法院修法以補現行法律的不足，或是制定緊急命令法，以合乎法治原則（rule of law）的方法因應緊急狀態的暫時需要，皆非困難，甚至無需啟動憲法上緊急命令的機制。未此之圖，法治表現尚非滿分，也不能完全免於威權回頭的杞人之憂。

因安全或健康威脅而遷就威權、因暫時需要威權而轉成威權、因威權的效用而迎合威權，都是民主的陷阱，即便民主制度能藉助威權有效對付緊急狀態，其最大的隱憂就是對威權喪失警覺，以致威權去而復來，久而久之，積重難返。

台灣並不缺乏因為安全威脅而遷就威權、因暫時或緊急的需要而長期實施威權、因威權有效而迎合支持威權的經驗，能從長期威權回到民主有多不容易，也該記憶猶新。防止威權的重要手段，其實是不忘要求政府守法，不因處於緊急狀態或非常時期而放棄要求。法律制度若為緊急或暫時的需要而放寬政府的應變權力，也一定要有條件與時間限制，以及定期檢討回復常態的機制與程序。防疫法制就此是否完備，非無商榷餘地。

同樣重要的是，社會要保持警覺，不因緊急狀態或安全威脅即擁抱威權。須知政府以安全為由縮緊批評言論尺度，輿論附和響應甚至進行獵巫，都是走向威權的指標。

民主可貴，恰在公民不必擔心為了批評政府而被政府視為敵人。民主政府一旦開始不容忍，控制言論，以國族主義強化敵我區別，歧視非我族類，組織網軍助威，其實是在揮霍民主，民主可能一去不回。

人們自認代表民主，糾眾「出征」，發表言論的姿態是唯我為尊，乃至於逆我者亡，究竟是實現民主，還是傷害民主，也值得思索。

公民行使權利富社會責任意識，有權利而不用罄，是民主能夠成功的祕訣。民主最大的弱點則是，人們稍一不慎，對於威權喪失警覺，就會失去民主。防疫時亦不例外。

（作者為東吳大學法律所教授）