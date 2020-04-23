新冠肺炎疫情殃及一百多個國家，全球景氣急凍，前景不明。IMF最新經濟展望報告指出，短期景氣幾乎已無V型反轉可能，2020年全球經濟成長率將下滑到-3%，是2008年金融海嘯時期-0.1%的30倍，也是近一世紀以來全球最嚴重的經濟衰退，美國、歐元區及日本將是3大重災區，衰退幅度分別達5.9%、7.5%及5.2%，大陸雖然仍可維持正成長，但將從6.1%急速萎縮至1.2%，少了將近5%，顯見疫情正不分彼此地戕害各國經濟。

面對嚴峻的經濟情勢，外界開始探究，近10年來，大陸企業及家庭在國家支持下大舉擴張信用並累積債務，將隨著企業大量倒閉與失業，迎來一波債務違約潮，可能進一步引發全面性系統性風險。根據國際清算銀行統計，截至2019年第3季為止，大陸非金融部門企業及家庭債務占GDP比重分別為150.4%及54.4%，而這兩個數字在2008年金融海嘯發生前，不過只有98.5%及18.8%。這10年間，兩者增幅相當驚人。特別是大陸家庭債務組成，主要是以房地產貸款為主，比重將近6成。而房地產又與景氣息息相關，一旦經濟急速萎縮，過去10多年來的房市泡沫可能會被就此戳破，無形中除了加劇家庭償債壓力外，也會增添銀行體系違約風險。也難怪外界會擔心，當景氣嚴重下滑時，這些龐大債務可能會是壓垮大陸經濟的最後一根稻草。

擔心不能說沒有道理，但如果考慮到大陸經濟體制、融資結構與政府因應能力3因素，就會有不同的圖像。簡單來說，大陸債務問題不是現在才出現，也不是最近才飆高，其實已持續一段很長的時間。自2009年希臘爆發債務危機後，國際上就傳出對大陸債務過高的擔憂。只是，10年過去了，這樣的擔憂還是在，但大陸還是屹立不搖。原因在於經濟體制的優勢，讓北京政府可以透過國家的力量，如強制性的債轉股、地方債務置換、人民銀行保證等方式，化解可能的債務風險，這是許多市場經濟國家，想做卻做不到的。

那麼，債務問題是不是只是暫時壓住，遲早會爆發呢？如前所述，大陸債務飆升主要源自於企業及家庭債務，中央政府負債占GDP比重連40%都不到，且外債比重極低（2018年僅有14.4%），國家支應債務能力非常高。即使這一兩年來，債券市場違約頻傳，案件數及金額屢創新高，但對照整個企業債務規模，違約金額幾乎等同蚍蜉撼樹。萬得資料庫的統計指出，截至2020年1月止，大陸企業債規模約為24兆人民幣，而2019年企業債違約金額為1424億，占比只有0.6%，其實很難形成連鎖效應。

值得一提的是，大陸債務結構跟歐美先進國家不太一樣，大多是透過銀行體系形成的間接金融債務。也就是說，大陸債務背後真正的債權人是銀行而非企業或家戶本身。在這樣的結構下，一旦企業（與景氣連動）或家戶（與房地產連動）的違約風險增高，首當其衝的將會是銀行體系。問題是，在社會主義市場經濟下，國家絕對不可能坐視銀行體系出狀況。更不用說，自2006年兌現入世承諾開放金融市場以來，大陸主要商業銀行幾乎都已累積龐大的資產，資本適足率也都在高標以上。根據英國《銀行家》雜誌排名，大陸的工商、建設、農業及中國銀行，已經連續兩年都雄踞前4名，2019年利潤總額更是美系銀行加總的4倍之多。這也代表，大陸金融體系應對債務危機的能力與籌碼，十分寬裕。

最後，可能也是最重要的，大陸經濟體質並非外界想像的脆弱。加上近年來加速推動經濟及產業結構調整，讓大陸更有本錢抵禦外部經濟下滑所帶來的風險。從所得循環流程圖來看，中國國家統計局數據指出，近10年（2010-2019）消費、投資及淨出口對經濟成長貢獻平均分別為59.2%、42.3%及-1.5%，這清楚刻劃出大陸目前經濟成長動能完全取決於內需表現，而非外需。在這個大前提下，就算外部需求強烈萎縮，也不見得會對大陸經濟造成無法抹滅的傷害，更遑論走向崩潰一途。

即便如此，北京不能大意。該做、該採行的貨幣與財政政策，一個都不能少。尤其是針對中小微企業及弱勢族群的紓困與振興措施，更要大膽推出，絕對不能保守以對。畢竟國際主要經濟預測機構都已示警，此波全球經濟衰退力道，堪可比擬1930年代的大蕭條時期，輕忽與怠慢才是真正的危機所在。