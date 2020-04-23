國際原油期貨跌至負數，原因竟然是大陸中國銀行「死多頭」，損失高達44億美元。最悲劇的莫過於購買中國銀行理財產品「原油寶」的大陸散戶，不僅本金盡失，還倒欠銀行錢。

目前中行已經劃轉了投資者帳戶的全部本金和保證金，但憤怒的投資者羅列中行「七大罪」，打算對中行提出訴訟。

期貨交易專業性強、風險大，「原油寶事件」曝露大陸從監管層、銀行到投資者等多方的問題。