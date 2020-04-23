快評》原油期貨最大受害者 19:572020/04/23 言論 言論部 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中國銀行。（中新社資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際原油期貨跌至負數，原因竟然是大陸中國銀行「死多頭」，損失高達44億美元。最悲劇的莫過於購買中國銀行理財產品「原油寶」的大陸散戶，不僅本金盡失，還倒欠銀行錢。 目前中行已經劃轉了投資者帳戶的全部本金和保證金，但憤怒的投資者羅列中行「七大罪」，打算對中行提出訴訟。 期貨交易專業性強、風險大，「原油寶事件」曝露大陸從監管層、銀行到投資者等多方的問題。 #快評 也許您會感興趣 推薦閱讀 快評》滿坑滿谷張經義 19:342020/04/19 短評 快評》科技戰醞釀新風暴 18:422020/04/19 短評 快評》數位貨幣時代來臨 18:422020/04/19 短評 快評》全球進入緊縮年代 19:432020/04/21 短評 快評》低油價時代來臨 19:432020/04/21 短評 快評》吳斯懷翻紅 19:262020/04/21 短評 快評》福佬沙文主義復辟 20:112020/04/22 短評 快評》瑞幸效應擴散 20:112020/04/22 短評 快評》嚴德發留校察看 19:262020/04/22 短評 快評》國軍艦疫防火牆 支隊長未報發燒讓上級誤判解散？ 22:082020/04/22 短評 言論熱門新聞 我見我思：呂昭隆》陳道輝的困境 - 名家 - 言論 旺報社評》大陸經濟體質依然健康 - 旺報社評 - 言論 中時社論》有新氣象沒新想像，感動不了人 - 中時社論 - 言論 石齊平》美日「去中國化」去得成嗎 - 觀點 - 言論 呂志翔》是外交部長還是網紅？ - 觀點 - 言論 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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