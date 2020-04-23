2月初，新加坡新冠疫情控管得宜，曾被視為防疫典範，不料大批來自東南亞的移工成為防疫破口，短短兩個月，確診病例從百例爆增至上萬人，讓新加坡從防疫模範生變成後段班。

新冠病毒橫掃全球，考驗各國政府應變能力。1月底，大陸武漢疫情大爆發，進行封城之際，美國川普政府起初隔岸觀火，不以為意，沒想到病毒早已悄悄擴散，如今美國確診與死亡病例均是全球之冠，成為另類美國第一，相當諷刺。

新冠病毒肆虐歐美各國之際，亞洲的新加坡、南韓、香港與台灣等四小龍的防疫成果頗受國際媒體的肯定。其中，新加坡進行精準疫情調查與入境管控，將每日新增病例控制在二位數，2月初確診病例不到50人。

然而，疫情趨緩不代表病毒已被消除，可能只是假象。外籍移工占新加坡人口約2成，主要從事建築、餐飲、清潔等工作，不僅薪資低，居住環境髒亂，經常十多人擠一間，平時吃喝睡都在一起，成為疫情溫床。外籍移工爆發大規模感染，也曝露新加坡社會底層的悲哀。

2月初，一位孟加拉移工染疫，讓新加坡確診病例大噴發，每日新增病例高達千人，一發不可收拾，對醫院造成極大壓力。新加坡總理李顯龍4月21日緊急宣布，進一步緊縮人流管制，進入市場依身分證最後一碼分流，移工全部暫停工作，原本5月4日結束的封鎖措施，延長到6月1日，幾乎是半封城狀態。

台灣移工人數逾70萬人，非法移工數目則難以掌握，即使遭感染，也不容易被發現。2月下旬，台灣曾發生非法印尼看護染疫，確診之前趴趴走，成為防疫一大破口。新加坡疫情噴發，對台灣是一大警惕。台灣應該趕快補破網，以免重蹈覆轍。