「台灣能幫忙」是最近台灣對外宣傳的口號之一。因為台灣前期的防疫表現，在國際間的確是前段班，所以政府也就藉著分享防疫經驗和醫療物資之際，讓更多人「看見台灣」。所以不管是網友在網路發文的留言，還是我們往外國送出去的口罩、防護衣等等，在貨櫃外面都有印著大大的「台灣能幫忙」的字樣。

這也難怪，當世界衛生組織（WHO）祕書長譚德塞，意圖抹滅台灣的防疫成果，一下說台灣人對他種族歧視，一下又說台灣不曾明確通報新冠病毒會人傳人的時候，台灣社會普遍的情緒會這麼憤怒。甚至還有藝文界人士和Youtuber網紅，發起募款買《紐約時報》頭版廣告的活動，在短短一天就募到1900萬台幣。除了是抗議譚德塞對台灣的指控，也希望能讓世界看見台灣的努力。

不過跟買紐時頭版廣告比起來，其實台灣有另外一個疫情期間的「特產」，反而宣傳效果更好，更能讓美國，甚至是世界看到台灣。而且還不用募款，也不用另外撥經費。這個特產就是台灣的「中華職棒CPBL」。雖然因為疫情的關係，美國的失業率節節攀升，但是撇除經濟收入的影響，對許多美國人來說，這次疫情對他們生活造成最大的衝擊就是，「完全沒有運動賽事可以看」。美國的四大運動賽事橄欖球NFL、棒球MLB、籃球NBA、冰球NHL，全部停擺，最終可能造成整個產業幾百億美元的損失，可見運動賽事在美國人的生活有多重要，運動經濟在美國的產值有多大。

所以當中職會長吳志揚在評估疫情過後，讓中華職棒雖然是閉門、無觀眾的方式開打，但因為是全球唯一的職業棒球賽事，就引來了非同小可的全球注目。不但各國因為疫情不得不在家工作、悶壞了的體育主播們熱情關注，並在社群網站和自家媒體平台撰文介紹、轉播賽況，以前不太認識台灣的一般大眾，也因此開始好奇「台灣在哪裡」、「為什麼台灣還有職棒可以打、可以看」、「台灣防疫政策有什麼地方值得效法」等等，都變成海外網友在觀看賽事之餘，熱烈討論的話題。這就是台灣透過職棒這個運動項目，不需要刻意花錢、也不用特別炒作，自然就會讓世界看見台灣的「軟實力」。以前都是台灣人凌晨、半夜爬起來追國際的體育賽事，結果現在反過來是外國人要配合中華職棒的開打時間守在電視、電腦前面，也是大家始料未及的發展。

其實台灣前期的防疫工作做得好，真的是因為17年前SARS的經驗太深刻。所以在疫情發生的第一時間，政府的相關單位和已經制定出一套SOP的醫療院所，才能很迅速地反應，民間也積極配合戴口罩、勤洗手、做好個人衛生管理等等，成功堵住第一波疫情。美國女星芭芭拉史翠珊4月4日才在推特上稱讚台灣，「儘管距離中國大陸僅約100英里，還與武漢間有例行直航班機，但台灣已成功挺過冠狀病毒大流行最嚴峻的時刻。」反觀和中國接壤的俄羅斯，一開始是被許多中國人將病毒帶到俄羅斯，結果現在中國疫情趨緩，反而又被從俄羅斯去中國的華僑和非法移民，帶來新一波的疫情傳染，引起中俄兩國的緊張關係。

國境守護嚴實一直都是防疫的必要措施。台灣沒有一開始就在國境線，對所有入境的旅客採取普篩其實很令人不安，還好最後沒有出現什麼漏洞。可是沒想到在接連好幾天只有個位數新增案例，甚至還有3天零確診，讓大家覺得台灣疫情似乎已經減緩之際，海軍磐石艦的疫情就爆發了。有日本的鑽石公主號和美國的航母羅斯福號，還有其他各國海軍軍艦都傳出疫情的先例在前，台灣海軍這次造成的防疫破口，的確令國人感到恐慌，也打破了政府一直引以為傲的「超前部署」形象。現在最令人擔心的，就是台灣會不會「晚節不保」？明明前期的防疫都做得很好，但是因為磐石艦這次的破口，功虧一簣？

（作者為口譯工作者）