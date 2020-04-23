敦睦艦隊案發展至今，國防部受到社會很大的譴責。誠然，外界對國軍有相當多負面觀感未必公平，部分為刻板印象所致。多數理性的國人也知道國軍要的是改革而非否定，都願意再給國軍改進的機會。但國軍卻完全不珍惜機會，事件爆發至今，國防部就是一句話：「有責推下級，全力護蔡英文。」國防部儼然已不是國防部，而是「蔡防部」。

首先，國防部第一時間就不斷說謊，先是說在帛琉都有戴口罩，隨即被我國駐帛琉大使館臉書打臉，根本有一堆儀式活動期間都沒戴！之後海軍又說在帛琉時「沒開放民眾登艦」、「沒有任何的一個，開放參觀活動」，結果呢？被台商出示照片打臉！任何一個最拙劣的危機處理專家，都會告訴你危機處理第一要件就是要給人誠實，敢於面對承擔的印象。最差最差偷吃要擦嘴，不要被人抓包。國防部卻一而再再而三被抓包，叫人怎麼願意給國防部機會？

國防部說的謊還不只一個，周三（22日）敦睦艦隊支隊長陳道輝少將（整個任務的總領導人）以電話與立法院外交國防委員會通話，主席呂玉玲問到：「所以陳支隊長你是有回報5人發燒嘛，對不對？你有回報嗎？」支隊長回：「跟委員誠實的報告，有1員比較嚴重，他住了兩天，所以我有回報，剩下4員，我很誠實的報告，我並沒有回報。」但晚上國防部馬上發新聞稿打臉陳道輝，說經「逐一清查該支隊遠訓期間每日向艦指部傳送的安全回報表，確認均無有任何人員發燒紀錄。」

好了，國軍現在連內部說法都兜不攏，陳道輝說有與國防部回報艦上有一人發燒，國防部卻說沒紀錄，表示至少有一人說謊。誰真誰假不知道，筆者只知道他們都是國軍，摧毀的通通都是國軍的形象。

國防部為了掩蓋事實，可以一再向媒體與立委說謊，筆者說句最難聽的話，國軍這種表現，讓所有支持國軍，替國軍說話，反對激進年改，守護軍人尊嚴的民眾通通被打臉。尊嚴是自己給的，國軍有自愛嗎？沒有。

更讓人難過的，是我們的三軍統帥毫無擔當，國防部長更是只會「護總統不護下級」。蔡英文說敦睦艦隊出訪是「國防部已經做了決定總統就該尊重」，把責任推得一乾二淨，遭立委吳思懷打臉，吳表示嚴德發部長與總統軍事會談會有會議記錄，總統裁示也有公文，都是可以查到的。問題來了，政府敢不敢公布，顯然是不敢。

有嚴德發堅稱總統沒指示，總統安如磐石，毫無壓力。反正國軍夠黑了，死豬不怕開水燙，防火牆設好了不燒到總統就了事。新聞拖有久了就沒了。至於嚴厲處置風評良好的陳道輝少將等一干官員，造成基層不服，軍心渙散，就顧不得了。

上梁不正下梁歪，現在國家的棟梁總統，與國防部的棟梁嚴部長都歪到不行，除了國家危矣，悲哀悲哀再悲哀外，筆者實在也無話可說了。對了，還剩一句話：天佑台灣！希望大家多發揮監督力量，改革這些爛領導人！

（作者為網路媒體工作者）